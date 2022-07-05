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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 05 июля 2022
Динамо
05.07.2022, вторник, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Рубин
58'
Д. Макаров
90'
К. Тюкавин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Рубин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Тюкавин
90'
86'
Замена
Д. Моторин
️️️️
В. Чуперка
Замена
Д. Бегун
️️️️
Д. Скопинцев
86'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
С. Паршивлюк
86'
Замена
И. Зазвонкин
️️️️
Ф. Бальбуэна
86'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Д. Макаров
86'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Фомин
86'
Замена
Р. Шагиахметов
️️️️
Л. Гагнидзе
86'
Замена
Д. Осокин
️️️️
А. Кутицкий
86'
77'
Красная карточка
В. Чуперка
Красная карточка
Д. Макаров
77'
Замена
С. Сазонов
️️️️
Ф. Смолов
74'
68'
Желтая карточка
М. Апшацев
61'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Кабутов
61'
Замена
М. Апшацев
️️️️
Л. Мусаев
61'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
А. Зотов
61'
Замена
Е. Тесленко
️️️️
К. Нижегородов
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Н. Моро
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Макаров
Пас отдал
Л. Гагнидзе
58'
46'
Замена
В. Лисакович
️️️️
К. Муллин
46'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Фамейе
46'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Кузнецов
46'
Замена
А. Попов
️️️️
И. Самошников
33'
Замена
В. Чуперка
️️️️
Д. Йевтич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Дарко Йевтич
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
18
Паршивлюк
50
Кутицкий
74
Фомин
6
Моро
23
Гагнидзе
27
Грулев
77
Макаров
90
Смолов
4-3-1-2
99
Дюпин
70
Кабутов
4
Нижегородов
27
Грицаенко
71
Самошников
7
Йевтич
21
Зотов
38
Мусаев
44
Кузнецов
9
Муллин
7
Фамейе
7
Скопинцев
57
Бегун
57
Бегун
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
2
Бальбуэна
23
Гагнидзе
10
Шагиахметов
10
Шагиахметов
23
Гагнидзе
50
Кутицкий
4
Осокин
4
Осокин
50
Кутицкий
90
Смолов
4
Сазонов
4
Сазонов
90
Смолов
74
Фомин
88
Лесовой
88
Лесовой
74
Фомин
77
Макаров
17
Карапузов
17
Карапузов
77
Макаров
6
Моро
70
Тюкавин
70
Тюкавин
6
Моро
18
Паршивлюк
91
Гладышев
91
Гладышев
18
Паршивлюк
Чуперка
59
Моторин
59
Моторин
Чуперка
21
Зотов
7
Фаттахов
7
Фаттахов
21
Зотов
7
Фамейе
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
7
Фамейе
4
Нижегородов
2
Тесленко
2
Тесленко
4
Нижегородов
7
Йевтич
92
Чуперка
92
Чуперка
7
Йевтич
38
Мусаев
6
Апшацев
6
Апшацев
38
Мусаев
44
Кузнецов
17
Бакаев
17
Бакаев
44
Кузнецов
71
Самошников
18
Попов
18
Попов
71
Самошников
70
Кабутов
22
Косарев
22
Косарев
70
Кабутов
9
Муллин
99
Лисакович
99
Лисакович
9
Муллин
Остались в запасе
Динамо
Рубин
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
98
Артем Исмагилов
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - Рубин
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новости команд
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Динамо
Рубин
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3
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