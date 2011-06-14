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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 14 июня 2011
Рубин
14.06.2011, вторник, 21:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
42'
С. Боккетти
77'
С. Навас
90+4'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Натхо
+4
+3
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
П. Быстров
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Дядюн
ГОЛ! 2:0!
С. Навас
Замена
А. Епуряну
️️️️
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Кокорин
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Самедов
Замена
З. Мисимович
️️️️
Т. Дуймович
Замена
Р. Шаронов
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 1:0!
С. Боккетти
Пас отдал
Б. Натхо
Желтая карточка
Т. Дуймович
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
К. Ансальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
26
Люк Уилкшир
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
32
Марко Ломич
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-2-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
16
Боккетти
44
Навас
23
Кузьмин
16
Нобоа
10
Натхо
7
Рязанцев
11
Касаев
61
Карадениз
17
Дядюн
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
19
Самедов
41
Сапета
19
Дуймович
20
Семшов
9
Кокорин
0
Воронин
61
Карадениз
76
Шаронов
76
Шаронов
61
Карадениз
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
17
Дядюн
13
Медведев
13
Медведев
17
Дядюн
9
Кокорин
24
Епуряну
24
Епуряну
9
Кокорин
19
Дуймович
8
Мисимович
8
Мисимович
19
Дуймович
19
Самедов
90
Смолов
90
Смолов
19
Самедов
Остались в запасе
Рубин
Динамо
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
30
Владимир Габулов
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Рубин - Динамо
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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