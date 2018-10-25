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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 25 октября 2018
Рубин
25.10.2018, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рубин - Динамо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер, Матч! Планета
Новости команд
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Рубин
Динамо
«Рубин» после победы ответил на едкую эпиграмму «Зенита»
00:23
11
Семак прокомментировал унизительное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:19
15
Энрике нашел причину поражения «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:05
4
Реакция Рабинера на унижение «Зенита» в Казани
Вчера, 21:31
5
Реакция Кузьмина на громкую победу «Рубина» над «Зенитом»
Вчера, 21:03
2
«Рубин» после победы ответил на едкую эпиграмму «Зенита»
00:23
11
Семак прокомментировал унизительное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:19
15
Энрике нашел причину поражения «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:05
4
Реакция Рабинера на унижение «Зенита» в Казани
Вчера, 21:31
5
Реакция Кузьмина на громкую победу «Рубина» над «Зенитом»
Вчера, 21:03
2
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
Вчера, 11:14
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
Вчера, 10:58
10
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 08:44
Агент объяснил, почему Тюкавин не перейдет в турецкий клуб
20 ноября
8
Тюкавин сказал, может ли уйти из «Динамо» зимой
20 ноября
5
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