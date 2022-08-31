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Дмитрий Комбаров
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
2
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
3
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
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Все новости
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
1
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
22
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
3
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
8
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
41
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
11
17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
4
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
13
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
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Дмитрий Комбаров - новости
#23 | Защитник
Имя
Дмитрий
Отчество
Владимирович
Фамилия
Комбаров
Состав
Без клуба
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
22 января 1987 (36 лет)
Рост
181
Вес
72
Стоимость:
€ 600
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
31 августа 2022
16:12
«Амкал» сыграет в 1/64 финала Кубка России с клубом Комбарова
2
4 июля 2022
15:56
Фото
Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга
3
12 июня 2022
11:10
«Несправедливо и бесчестно». Комбаров – о проведении Суперкубка на «Газпром Арене»
2
11 июня 2022
16:00
«Мистер-загадка». Комбаров – о новом тренере «Спартака» Абаскале
3
2 июня 2022
17:50
Комбаров: «Спартак» много лет не играл в «Лужниках». Это нейтральное поле для Суперкубка»
20 мая 2022
13:03
Комбаров: «На Западе продается пиво, и люди ведут себя культурно. Я за, это неплохая инициатива»
3
13 мая 2022
19:44
Комбаров: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полную силу»
2
19 апреля 2022
12:57
Комбаров: «Матч с ЦСКА – шанс для «Спартака» реабилитироваться за все неудачи в год 100-летия»
1
29 марта 2022
17:58
Комбаров – о драке с Парехой: «Я выкинул его в дверной проeм, и в этот момент зашел Карпин. Он любил эти зарубы»
2
15:26
Дмитрий Комбаров: «Я люблю «Спартак». Готов вернуться и играть бесплатно»
4
28 декабря 2021
11:40
Комбаров: «Спартак» расстанется с Хендриксом. Он получает мало игрового времени»
1
25 ноября 2021
13:52
Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита». Команда рубится, а они еле-еле играют с «Мальме»
70
19 ноября 2021
14:59
Дмитрия Комбарова пригласили на просмотр в «Велес»
4
21 сентября 2021
10:42
Дмитрий Комбаров: «Может, увольнять Виторию слишком дорого, поэтому все так»
6
16 сентября 2021
14:58
Дмитрий Комбаров – о поражении «Спартака»: «Это не позор. «Легия» боролась бы за топ-5 в РПЛ»
10
11 сентября 2021
16:51
Дмитрий Комбаров: «Игровую карьеру не заканчиваю»
2
16 августа 2021
09:55
Дмитрий Комбаров – болельщикам «Спартака»: «Есть причины для критики команды, но надо контролировать себя»
1
19 июля 2021
21:45
Дмитрий Комбаров – об отставке Черчесова: «Правильное решение»
3
08:56
Дмитрий Комбаров – о завершении карьеры: «Информация исходила не от меня. Если закончу, сообщу об этом лично»
1
16 июля 2021
18:35
Sport24: Дмитрий Комбаров завершит карьеру
9
10 июня 2021
11:18
«Крылья Советов» сообщили об уходе Комбарова
2
19 мая 2021
17:11
Дмитрий Комбаров: «Мечтаю вернуться в «Спартак» в роли тренера. Это огромная семья»
6
14 мая 2021
11:27
Комбаров: «Вернуть «Крылья» в РПЛ было делом принципа. Вылетели вместе – и поднялись тоже вместе»
2
13 мая 2021
22:23
Комбаров – о нежелании «Крыльев» продлевать с ним контракт: «Впервые об этом слышу»
1
20:54
Комбаров близок к уходу из «Крыльев Советов»
1
8 апреля 2021
13:46
Дмитрий Комбаров: «У «Спартака» есть шанс перегнать «Зенит». Команда понимает, что от нее хотят»
22
4 апреля 2021
13:10
Дмитрий Комбаров: «Думаю, «Спартак» заберет чемпионство в этом сезоне»
22
20 марта 2021
11:59
Дмитрий Комбаров: «С критикой в адрес Черчесова я не согласен»
2
21 декабря 2020
13:48
Дмитрий Комбаров: «После чемпионства Каррера нас не слышал и находился в другом пространстве»
8
11:29
Дмитрий Комбаров: «С радостью бы вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает»
9
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