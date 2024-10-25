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Дмитрий Комбаров
Новости
Дмитрий Комбаров - новости
Завершил карьеру
22 января 1987 (39), Москва
#23 | Защитник
181 см | 72 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
Дмитрий Комбаров высказался о чемпионской гонке в РПЛ: «Четыре команды должны побороться за золото»
2 апреля
3
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
«Амкал» сыграет в 1/64 финала Кубка России с клубом Комбарова
2022.08.31 16:12
1
Фото
Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга
2022.07.04 15:56
3
«Несправедливо и бесчестно». Комбаров – о проведении Суперкубка на «Газпром Арене»
2022.06.12 11:10
2
«Мистер-загадка». Комбаров – о новом тренере «Спартака» Абаскале
2022.06.11 16:00
3
Комбаров: «Спартак» много лет не играл в «Лужниках». Это нейтральное поле для Суперкубка»
2022.06.02 17:50
Комбаров: «На Западе продается пиво, и люди ведут себя культурно. Я за, это неплохая инициатива»
2022.05.20 13:03
3
Комбаров: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полную силу»
2022.05.13 19:44
2
Комбаров: «Матч с ЦСКА – шанс для «Спартака» реабилитироваться за все неудачи в год 100-летия»
2022.04.19 12:57
1
Комбаров – о драке с Парехой: «Я выкинул его в дверной проeм, и в этот момент зашел Карпин. Он любил эти зарубы»
2022.03.29 17:58
2
Дмитрий Комбаров: «Я люблю «Спартак». Готов вернуться и играть бесплатно»
2022.03.29 15:26
4
Комбаров: «Спартак» расстанется с Хендриксом. Он получает мало игрового времени»
2021.12.28 11:40
1
Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита». Команда рубится, а они еле-еле играют с «Мальме»
2021.11.25 13:52
59
Дмитрия Комбарова пригласили на просмотр в «Велес»
2021.11.19 14:59
4
Дмитрий Комбаров: «Может, увольнять Виторию слишком дорого, поэтому все так»
2021.09.21 10:42
5
Дмитрий Комбаров – о поражении «Спартака»: «Это не позор. «Легия» боролась бы за топ-5 в РПЛ»
2021.09.16 14:58
9
Дмитрий Комбаров: «Игровую карьеру не заканчиваю»
2021.09.11 16:51
2
Дмитрий Комбаров – болельщикам «Спартака»: «Есть причины для критики команды, но надо контролировать себя»
2021.08.16 09:55
Дмитрий Комбаров – об отставке Черчесова: «Правильное решение»
2021.07.19 21:45
3
Дмитрий Комбаров – о завершении карьеры: «Информация исходила не от меня. Если закончу, сообщу об этом лично»
2021.07.19 08:56
1
Sport24: Дмитрий Комбаров завершит карьеру
2021.07.16 18:35
9
«Крылья Советов» сообщили об уходе Комбарова
2021.06.10 11:18
2
Дмитрий Комбаров: «Мечтаю вернуться в «Спартак» в роли тренера. Это огромная семья»
2021.05.19 17:11
5
Комбаров: «Вернуть «Крылья» в РПЛ было делом принципа. Вылетели вместе – и поднялись тоже вместе»
2021.05.14 11:27
2
Комбаров – о нежелании «Крыльев» продлевать с ним контракт: «Впервые об этом слышу»
2021.05.13 22:23
1
Комбаров близок к уходу из «Крыльев Советов»
2021.05.13 20:54
1
Дмитрий Комбаров: «У «Спартака» есть шанс перегнать «Зенит». Команда понимает, что от нее хотят»
2021.04.08 13:46
21
Дмитрий Комбаров: «Думаю, «Спартак» заберет чемпионство в этом сезоне»
2021.04.04 13:10
21
Дмитрий Комбаров: «С критикой в адрес Черчесова я не согласен»
2021.03.20 11:59
2
1
2
3
4
5
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