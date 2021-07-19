Дмитрий Комбаров – об отставке Черчесова: «Правильное решение»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился мнением об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

– Увольнение Черчесова – верный шаг?

- Наверное, учитывая результат, негативный фон вокруг команды – правильное решение.

Если бы дальше Черчесов работал, негатива и давления на ребят было бы еще больше. А когда хейт идет на тренера, это все передается и футболистам.

– Сборной нужен российский тренер или иностранец? И вообще есть ли среди россиян те, кто может претендовать на эту должность?

- Среди россиян – Курбан Бекиевич. Это первый претендент. После него, наверное, какой-то иностранец.

– Стиль Бердыева многим не нравится.

- Игру забудут – результат останется.

Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

РФС объявил о прекращении сотрудничества с Черчесовым 8 июля.

Он возглавлял сборную с августа 2016 года.

Дмитрий Комбаров – о завершении карьеры: «Информация исходила не от меня. Если закончу, сообщу об этом лично»