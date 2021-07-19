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  • Дмитрий Комбаров – об отставке Черчесова: «Правильное решение»

Дмитрий Комбаров – об отставке Черчесова: «Правильное решение»

19 июля 2021, 21:45
3

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился мнением об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

– Увольнение Черчесова – верный шаг?

- Наверное, учитывая результат, негативный фон вокруг команды – правильное решение.

Если бы дальше Черчесов работал, негатива и давления на ребят было бы еще больше. А когда хейт идет на тренера, это все передается и футболистам.

– Сборной нужен российский тренер или иностранец? И вообще есть ли среди россиян те, кто может претендовать на эту должность?

- Среди россиян – Курбан Бекиевич. Это первый претендент. После него, наверное, какой-то иностранец.

– Стиль Бердыева многим не нравится.

- Игру забудут – результат останется.

  • Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • РФС объявил о прекращении сотрудничества с Черчесовым 8 июля.
  • Он возглавлял сборную с августа 2016 года.

Дмитрий Комбаров – о завершении карьеры: «Информация исходила не от меня. Если закончу, сообщу об этом лично»

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Россия Комбаров Дмитрий Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Отправить
Axe111
1626754178
Очень позднее решение
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vladimir-7
1626755006
Черчесова изначально не надо было ставить тренером сборной. Команда играла бы совсем в другом стиле и с другими результатами.
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zigbert
1626791065
Другого ответа трудно было ожидать. Ведь Комбарова при Черчесове в сборной не было.
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