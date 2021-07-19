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    Дмитрий Комбаров – об отставке Черчесова: «Правильное решение»

    Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился мнением об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

    – Увольнение Черчесова – верный шаг?

    - Наверное, учитывая результат, негативный фон вокруг команды – правильное решение.

    Если бы дальше Черчесов работал, негатива и давления на ребят было бы еще больше. А когда хейт идет на тренера, это все передается и футболистам.

    – Сборной нужен российский тренер или иностранец? И вообще есть ли среди россиян те, кто может претендовать на эту должность?

    - Среди россиян – Курбан Бекиевич. Это первый претендент. После него, наверное, какой-то иностранец.

    – Стиль Бердыева многим не нравится.

    - Игру забудут – результат останется.

    • Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • РФС объявил о прекращении сотрудничества с Черчесовым 8 июля.
    • Он возглавлял сборную с августа 2016 года.

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    Источник: «Российская газета»

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    19.07.2021 21:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19228

      vladimir-7 4 часа назад

      Черчесова изначально не надо было ставить тренером сборной.
      Команда играла бы совсем в другом стиле и с другими результатами.

      0
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      Рейтинг: +3161

      Axe111 4 часа назад

      Очень позднее решение

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