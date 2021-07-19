Дмитрий Комбаров – о завершении карьеры: «Информация исходила не от меня. Если закончу, сообщу об этом лично»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи о решении завершить карьеру.

– В интернете появилась информация о том, что вы завершили карьеру. Это правда?

– Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация.

Когда-нибудь если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в инстаграме.