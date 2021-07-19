Дмитрий Комбаров – о завершении карьеры: «Информация исходила не от меня. Если закончу, сообщу об этом лично»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи о решении завершить карьеру.
– В интернете появилась информация о том, что вы завершили карьеру. Это правда?
– Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация.
Когда-нибудь если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в инстаграме.
- Комбаров выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».
- Месяц назад самарский клуб объявил об уходе 34-летнего футболиста в связи с истечением срока контракта.
- За сборную России он провел 46 матчей и забил 2 гола.
Источник: «Российская газета»