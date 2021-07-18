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    Дмитрий Комбаров – о завершении карьеры: «Информация исходила не от меня. Если закончу, сообщу об этом лично»

    Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи о решении завершить карьеру.

    – В интернете появилась информация о том, что вы завершили карьеру. Это правда?

    – Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация.

    Когда-нибудь если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в инстаграме.

    • Комбаров выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».
    • Месяц назад самарский клуб объявил об уходе 34-летнего футболиста в связи с истечением срока контракта.
    • За сборную России он провел 46 матчей и забил 2 гола.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +708

      АКМ-74У 1 час назад

      В Самаре ты точно не нужен!

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