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    Sport24: Дмитрий Комбаров завершит карьеру

    Бывший левый защитник сборной России Дмитрий Комбаров решил закончить профессиональную карьеру.

    О решении 34-летнего фулбека уйти из футбола сообщает Sport24.

    Ранее карьеру завершил брат-близнец Дмитрия – Кирилл Комбаров. Он стал спортивным директором «Арсенала-2».

    • Д. Комбаров выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».
    • Месяц назад самарский клуб объявил об уходе футболиста в связи с истечением срока контракта.
    • За сборную России он провел 46 матчей и забил 2 гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    16.07.2021 18:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 17 июля, 08:47

      Особое спасибо Дмитрию за чемпионский год. Ну и пенальти пробивал четко.

      4
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      Рейтинг: +2406

      Иван Петров 1986 16 июля, 22:24

      Теперь в думу надо.

      0
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      Рейтинг: +6686

      playsh 16 июля, 20:27

      Спасибо Дима,что честно играл за Спартак,за сборную нашу.Играл по совести,не за бабки,а за Отчизну нашу,за отца и деда своего,а значит и за моего и всех наших.Просто играл,как умел.Удачи на "гражданке".

      2
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      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus 16 июля, 18:45

      - еще один отмучался, ресторатор хренов))

      4
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      Рейтинг: +929

      ZAITZEFF2011 16 июля, 18:42

      Давно пора как и его брату. Но хочется еще денег за отбывание номера на лавке.НИКОГДА БРАТЬЯ КОМБАРОВЫ НЕ ВхОДИЛИ В ТОП ИГРОКОВ РПЛ И НЕ БУДУТ. Скоро и про них никто помнить не будет.

      2
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      Рейтинг: +6686

      playsh > ZAITZEFF2011 16 июля, 20:30

      Про тебя вспоминать будут,топ-форумчанин без году неделя.

      2
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > playsh 16 июля, 22:41

      И то вряд-ли !

      2
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      Рейтинг: +929

      ZAITZEFF2011 > playsh 16 июля, 23:13

      хоть ты откликнулся за сбитых летчиков. ТЕПЕРЬ БУДУ СПАТЬ СПОКОЙНО. Можешь из своих кровных платить им зарплату.

      0
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      Рейтинг: +6686

      playsh > ZAITZEFF2011 17 июля, 00:17

      Мальчик,для твоего сведения - "сбитый лётчик" ,это в прошлом классный,авторитетный,но теперь "типа на пенсии", но всё же уважаемый спортсмен.Вкурил,чудо?

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