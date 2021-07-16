Sport24: Дмитрий Комбаров завершит карьеру

Особое спасибо Дмитрию за чемпионский год. Ну и пенальти пробивал четко.
Бывший левый защитник сборной России Дмитрий Комбаров решил закончить профессиональную карьеру.
О решении 34-летнего фулбека уйти из футбола сообщает Sport24.
Ранее карьеру завершил брат-близнец Дмитрия – Кирилл Комбаров. Он стал спортивным директором «Арсенала-2».
- Д. Комбаров выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».
- Месяц назад самарский клуб объявил об уходе футболиста в связи с истечением срока контракта.
- За сборную России он провел 46 матчей и забил 2 гола.