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    Дмитрий Комбаров: «Думаю, «Спартак» заберет чемпионство в этом сезоне»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров верит в чемпионские перспективы «Спартака». Ранее он выступал за москвичей.

    «Красно-белые едут на матч с «Ростовом» не за одним очком, а уже тем более не за тем, чтобы формально отыграть матч. «Спартак» едет за победой, у них есть все шансы для этого. Сегодня буду смотреть и болеть за них.

    Еще с начала сезона я говорил, что «Спартак» – это один из претендентов на чемпионство. Несмотря на разрыв по очкам, игр еще много и все возможно.

    Я не вижу большой разницы в классе между «Спартаком» и «Зенитом». Думаю, что этот отрыв может сократиться и чемпионство заберут красно-белые», – сказал Комбаров.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по Москве.
    • «Спартак» в случае победы над «Ростовом» сократит отставание от лидирующего «Зенита» до очка.
    • Комбаров – воспитанник «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14883

      alarm 15 минут назад

      меньше грызи брюкву, чтобы такие идиотские мысли в голову не лезли

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