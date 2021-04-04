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  • Дмитрий Комбаров: «Думаю, «Спартак» заберет чемпионство в этом сезоне»

Дмитрий Комбаров: «Думаю, «Спартак» заберет чемпионство в этом сезоне»

4 апреля 2021, 13:10
21

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров верит в чемпионские перспективы «Спартака». Ранее он выступал за москвичей.

«Красно-белые едут на матч с «Ростовом» не за одним очком, а уже тем более не за тем, чтобы формально отыграть матч. «Спартак» едет за победой, у них есть все шансы для этого. Сегодня буду смотреть и болеть за них.

Еще с начала сезона я говорил, что «Спартак» – это один из претендентов на чемпионство. Несмотря на разрыв по очкам, игр еще много и все возможно.

Я не вижу большой разницы в классе между «Спартаком» и «Зенитом». Думаю, что этот отрыв может сократиться и чемпионство заберут красно-белые», – сказал Комбаров.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по Москве.
  • «Спартак» в случае победы над «Ростовом» сократит отставание от лидирующего «Зенита» до очка.
  • Комбаров – воспитанник «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1617535771
Семака пот прошиб при чтении этих строк.)
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Dominator777
1617536975
У каждого человека, в том числе и у Димы Комбарова, должна быть мечта!
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Plyash
1617538240
Думай,Дима,думай.Не забудь только спросить,что об этом думает Зенит.
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slavа0508
1617538352
Да как бы не хотелось но нет,,,, 4 очка разница, то есть два раза нужна осечка Зенита,,,смотрим на соперников(Химки,Сочи,Краснодар,Ротор,Локо,Уфа,Тамбов) реально только Локо может отнять,ну пускай даже ещё кто то отнимет, и вот тогда смотрим на соперников Спартака(Ростов,Локо,Уфа,ЦСКА,Арсенал,Химки,Ахмат) согласить трудно будет пройти без одной осечки,,,а одна осечка и всё,,,
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stop
1617542271
В декабре на крестовском острове видела я этих чемпионов !
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Plyash
1617542692
А почему Зеня играет на день позже,кто знает? А это ГазПромовская мафия нервы им бережёт,не иначе.Перед сном знать будут,брать им завтра три очка,кровь из носа,или дурака повалять в пол-ноги можно будет.
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alp
1617544414
надо трезво смотреть на вещи. Вряд ли Зенит упустит свой шанс. кроме того спартак в этом сезоне на чемпионство не наиграл.
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Валерий1965
1617545883
Он матч между Зенитом и Спартаком смотрел?))) Пусть посмотрит и узрит разницу в классе!)))
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Dr.Metal
1617546138
Наивный Чукотский парень
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житель СПб
1617551915
Слово "заберет" какое-то неподходящее. Это не забытая кем-то покупка на скамеечке. Чемпионство завоевывают, выигрывают. За него надо бороться. А там - видно будет.
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