Дмитрий Комбаров: «Думаю, «Спартак» заберет чемпионство в этом сезоне»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров верит в чемпионские перспективы «Спартака». Ранее он выступал за москвичей.

«Красно-белые едут на матч с «Ростовом» не за одним очком, а уже тем более не за тем, чтобы формально отыграть матч. «Спартак» едет за победой, у них есть все шансы для этого. Сегодня буду смотреть и болеть за них.

Еще с начала сезона я говорил, что «Спартак» – это один из претендентов на чемпионство. Несмотря на разрыв по очкам, игр еще много и все возможно.

Я не вижу большой разницы в классе между «Спартаком» и «Зенитом». Думаю, что этот отрыв может сократиться и чемпионство заберут красно-белые», – сказал Комбаров.