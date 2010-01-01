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Дмитрий Комбаров: «Я люблю «Спартак». Готов вернуться и играть бесплатно»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о возможном возвращении в московский клуб.

– Предположим, что тебя снова позвали бы в «Спартак». Принял бы предложение?

– Однозначно да.

Почему?

– Потому что «Спартак» – это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Были и тяжелые моменты, и счастливые, и чемпионство.

Я люблю «Спартак». Ни о каких бы деньгах речи не шло.

Готов был бы играть бесплатно?

– Да, почему бы нет. Желание есть.

  • 35-летний Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
  • Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
  • С июня 2021 года футболист остается без команды после ухода из «Крыльев Советов».

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Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1446

    Форвард 79 40 минут назад

    Тогда уж лучше Мостового позввть)

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