Дмитрий Комбаров: «Я люблю «Спартак». Готов вернуться и играть бесплатно»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о возможном возвращении в московский клуб.
– Предположим, что тебя снова позвали бы в «Спартак». Принял бы предложение?
– Однозначно да.
– Почему?
– Потому что «Спартак» – это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Были и тяжелые моменты, и счастливые, и чемпионство.
Я люблю «Спартак». Ни о каких бы деньгах речи не шло.
– Готов был бы играть бесплатно?
– Да, почему бы нет. Желание есть.
- 35-летний Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
- Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
- С июня 2021 года футболист остается без команды после ухода из «Крыльев Советов».
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Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»