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Комбаров: «Матч с ЦСКА – шанс для «Спартака» реабилитироваться за все неудачи в год 100-летия»

Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

«Спартаку» достался хороший соперник, будет хорошая игра и очень тяжелая, для болельщиков будет интересно. Тем более что последнюю игру с ЦСКА проиграли, и в последних матчах РПЛ команда показывала далеко не лучший футбол.

Для «Спартака» это будет огромная мотивация и шанс реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой за все неудачи. Особенно в год столетия. Надеюсь, у них все получится», — сказал Комбаров.

  • ЦСКА и «Спартак» сыграют завтра, 20 апреля.
  • Матч начнется в 19:30 мск.

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Источник: РБК-Спорт

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