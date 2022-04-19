Комбаров: «Матч с ЦСКА – шанс для «Спартака» реабилитироваться за все неудачи в год 100-летия»

Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

«Спартаку» достался хороший соперник, будет хорошая игра и очень тяжелая, для болельщиков будет интересно. Тем более что последнюю игру с ЦСКА проиграли, и в последних матчах РПЛ команда показывала далеко не лучший футбол.

Для «Спартака» это будет огромная мотивация и шанс реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой за все неудачи. Особенно в год столетия. Надеюсь, у них все получится», — сказал Комбаров.