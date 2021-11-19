Дмитрия Комбарова пригласили на просмотр в «Велес»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров может зимой возобновить карьеру.
Президент «Велеса» Евгений Шиленков пригласил 34-летнего футболиста на просмотр.
– Дмитрий Комбаров еще не объявлял о завершении карьеры. Было бы красиво, если уроженец Домодедово помог бы команде из родного города.
– Никогда об этом не думал. Мне кажется, он приходил на матч с Тулой, но мы лично не знакомы.
Давайте так – Женю Макеева мы смотрели в тренировочном процессе, Диму Тарасова также смотрели.
Так что и Дмитрия Комбарова посмотрели бы. Мне было бы интересно узнать, в какой он форме.
– То есть приглашаете на просмотр?
– Да.
- Комбаров остался без команды в июне этого года.
- «Крылья Советов» не продлили контракт с игроком.
- «Велес» занимает 9-е место в ФНЛ после 23 туров.
Источник: «Матч ТВ»