Дмитрия Комбарова пригласили на просмотр в «Велес»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров может зимой возобновить карьеру.

Президент «Велеса» Евгений Шиленков пригласил 34-летнего футболиста на просмотр.

– Дмитрий Комбаров еще не объявлял о завершении карьеры. Было бы красиво, если уроженец Домодедово помог бы команде из родного города.

– Никогда об этом не думал. Мне кажется, он приходил на матч с Тулой, но мы лично не знакомы.

Давайте так – Женю Макеева мы смотрели в тренировочном процессе, Диму Тарасова также смотрели.

Так что и Дмитрия Комбарова посмотрели бы. Мне было бы интересно узнать, в какой он форме.

– То есть приглашаете на просмотр?

– Да.