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    Дмитрия Комбарова пригласили на просмотр в «Велес»

    Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров может зимой возобновить карьеру.

    Президент «Велеса» Евгений Шиленков пригласил 34-летнего футболиста на просмотр.

    – Дмитрий Комбаров еще не объявлял о завершении карьеры. Было бы красиво, если уроженец Домодедово помог бы команде из родного города.

    – Никогда об этом не думал. Мне кажется, он приходил на матч с Тулой, но мы лично не знакомы.

    Давайте так – Женю Макеева мы смотрели в тренировочном процессе, Диму Тарасова также смотрели.

    Так что и Дмитрия Комбарова посмотрели бы. Мне было бы интересно узнать, в какой он форме.

    – То есть приглашаете на просмотр?

    – Да.

    • Комбаров остался без команды в июне этого года.
    • «Крылья Советов» не продлили контракт с игроком.
    • «Велес» занимает 9-е место в ФНЛ после 23 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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