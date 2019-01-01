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Комбаров: «Спартак» много лет не играл в «Лужниках». Это нейтральное поле для Суперкубка»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал просьбу московского клуба провести матч за Суперкубок России против «Зенита» в «Лужниках».

  • «Спартак» также попросил перенести Суперкубок на 16 июля и пригласить иностранных судей.
  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.

«Нужно смотреть регламент, что там прописано в положениях. Если «Спартак» это просит, наверное, их юристы поработали и знают, чего они просят. Но я не могу точно сказать, осуществимы ли эти запросы.

Думаю, «Лужники» — самый большой стадион. К этому матчу будет приковано огромное внимание, будет большой ажиотаж. Болельщиков придeт очень много!

Единственное — это Москва. «Зенит» будет играть как в гостях. Но и «Спартак» там домашние матчи не играл уже много-много лет. Можно считать, что это нейтральное поле. Болельщикам будет даже удобнее ехать туда, чем в Казань или Нижний Новгород», — сказал Комбаров.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»

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