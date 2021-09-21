Дмитрий Комбаров: «Может, увольнять Виторию слишком дорого, поэтому все так»

Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что руководству столичного клуба нужно задуматься от отставке главного тренера Руя Витории.

«Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше бы начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит.

Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер. Замены — это отдельный разговор. Проигрываем в конце, а он убирает Джикию. Не знаю, что внутри происходит там. Может, его увольнять слишком дорого, поэтому все так.

Витория пришел и ему не дали сделать своих покупок, он пришел в команду, где под него ничего сделано не было. С этой стороны его можно понять. Но идет большая игра, «Спартак» — это миллионы болельщиков так, что жалеть здесь никого не надо», – сказал Комбаров.

При Витории команда проиграла более 63% официальных матчей.

«Спартак» опустился на 9-е место в РПЛ.

Португалец в мае заключил с клубом 2-летний контракт.

Витория: «В «Спартаке» мне с самого начала было непросто. Не надо говорить о слухах о моeм увольнении»