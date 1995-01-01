Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Дмитрий Комбаров: «Может, увольнять Виторию слишком дорого, поэтому все так»

    Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что руководству столичного клуба нужно задуматься от отставке главного тренера Руя Витории.

    «Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше бы начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит.

    Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер. Замены — это отдельный разговор. Проигрываем в конце, а он убирает Джикию. Не знаю, что внутри происходит там. Может, его увольнять слишком дорого, поэтому все так.

    Витория пришел и ему не дали сделать своих покупок, он пришел в команду, где под него ничего сделано не было. С этой стороны его можно понять. Но идет большая игра, «Спартак» — это миллионы болельщиков так, что жалеть здесь никого не надо», – сказал Комбаров.

    • При Витории команда проиграла более 63% официальных матчей.
    • «Спартак» опустился на 9-е место в РПЛ.
    • Португалец в мае заключил с клубом 2-летний контракт.

    Витория: «В «Спартаке» мне с самого начала было непросто. Не надо говорить о слухах о моeм увольнении»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      jek718875 4 минуты назад

      Комментарии давать все такие спецы, а как тренером поставят,так навалят полные штаны

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89511
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67568
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru