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  • Дмитрий Комбаров: «Может, увольнять Виторию слишком дорого, поэтому все так»

Дмитрий Комбаров: «Может, увольнять Виторию слишком дорого, поэтому все так»

21 сентября 2021, 10:42
5

Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что руководству столичного клуба нужно задуматься от отставке главного тренера Руя Витории.

«Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше бы начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит.

Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер. Замены — это отдельный разговор. Проигрываем в конце, а он убирает Джикию. Не знаю, что внутри происходит там. Может, его увольнять слишком дорого, поэтому все так.

Витория пришел и ему не дали сделать своих покупок, он пришел в команду, где под него ничего сделано не было. С этой стороны его можно понять. Но идет большая игра, «Спартак» — это миллионы болельщиков так, что жалеть здесь никого не надо», – сказал Комбаров.

  • При Витории команда проиграла более 63% официальных матчей.
  • «Спартак» опустился на 9-е место в РПЛ.
  • Португалец в мае заключил с клубом 2-летний контракт.

Витория: «В «Спартаке» мне с самого начала было непросто. Не надо говорить о слухах о моeм увольнении»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Витория Руй
Комментарии (5)
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jek718875
1632211812
Комментарии давать все такие спецы, а как тренером поставят,так навалят полные штаны
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serppion
1632222573
Всякое преступление оставляет финансовый след. (Из кинофильма "Ворошиловский стрелок").
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VVM1964
1632227905
Как бы потом не было слишком поздно (((
Ответить
klimovich
1632228862
Может, нападающим пора начинать реализовывать их моменты?
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BRO_football
1632234574
Зато просрать всё что можно и вылететь в пердив намного дешевле!
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