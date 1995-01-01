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    Витория: «В «Спартаке» мне с самого начала было непросто. Не надо говорить о слухах о моeм увольнении»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о возможной отставке из столичного клуба после поражения от ЦСКА (0:1) в 8-м туре РПЛ.

    «Сегодня нам не везло. Мы ценим наших фанатов, слышали их – огромное им спасибо за поддержку.

    По поводу моего положения в клубе – с самого начала мне было непросто, но я тренирую достаточно долго. Поэтому не надо говорить о слухах о моeм увольнении, надо сохранять концентрацию и работать. Слухи – издержки профессии», – сказал Витория.

    • При Витории команда проиграла более 63% официальных матчей.
    • «Спартак» опустился на 9-е место в РПЛ.
    • Португалец в мае заключил с клубом 2-летний контракт.

    «Спартак» не собирается увольнять Виторию после поражения от ЦСКА

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10184

      NewLife 6 минут назад

      Не надо говорить о невезении. В хорошей форме эти игроки порвали бы нынешнюю конюшню без проблем. Но на поле выходят дистрофики, кто их довел до такого состояния ? Обидно за измученных футболистов, которые вынуждены принимать на себя весь срач.

      0
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      Рейтинг: +3155

      Питерский князь 36 минут назад

      Болельщикам СпартаГа не повезло с головой, болеть за такое гуно, абсурд!
      :))))

      0
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      Рейтинг: +6945

      Старикан 1 час назад

      "Сегодня нам не повезло..." Бл.ядь, как надоело уже это слышать! Видимо он прекрасно устроился и просто тянет время: зарплата позволяет...

      0
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      Рейтинг: +1423

      PassCSKA 1 час назад

      Хоть я и болельщик ЦСКА - я искренне сопереживаю фанам Спартака... Какое-то дно у нас творится

      1
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      Рейтинг: +1375

      Enter2006 1 час назад

      Руй, не Руй - получили снова х.. "шайбу, шайбу!"

      0
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      Рейтинг: +16941

      derrik2000 1 час назад

      Пришёл в клуб в то время, когда грызня между группировками вышла из подполья и переросла в настоящую битву.
      Противоборствующие стороны хотели откусить свой кусок от "пирога славы" в год 100-летия клуба, а когда этого не получилось, стали вставлять палки в колёса конкурентам, действуя по принципу - "чем хуже, тем лучше".
      Какой всё таки клоакой стал Спартак при этих лукойловских миллиардерах и их "эффективных манагерах"!!! (((

      3
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      Рейтинг: +2175

      tarasofka 1 час назад

      так, считаем: у спартака 9 место, 10 очков на данную минуту.

      и это они ещё не играли в 1 круге с зенитом, локо, краснодаром и динамо.

      делаем выводы, какое место будет у хряков после этих игр, и как долго продержится руй)

      2
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      Рейтинг: +21078

      vladimir-7 > tarasofka 1 час назад

      Самое главное для всех команд РПЛ, чтобы Руй не уходил из
      спартака до конца сезона, потому что все команды при нем,
      должны получить по три очка от игр со спартаком.

      2
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      Рейтинг: +7444

      piligrim1986 1 час назад

      Сегодня нам не везло...он походу эту реплику заранее заготовил

      0
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      Рейтинг: +11745

      ВетеR 1 час назад

      Так понимаю,всё хорошо в Спартаке, но не просто ?))

      2
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      Рейтинг: +256

      Solist345345 > ВетеR 1 час назад

      Конечно ж хорошо, зарплата идёт. Такого же мнения и Хендрикс.

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