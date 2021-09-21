Витория: «В «Спартаке» мне с самого начала было непросто. Не надо говорить о слухах о моeм увольнении»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о возможной отставке из столичного клуба после поражения от ЦСКА (0:1) в 8-м туре РПЛ.

«Сегодня нам не везло. Мы ценим наших фанатов, слышали их – огромное им спасибо за поддержку.

По поводу моего положения в клубе – с самого начала мне было непросто, но я тренирую достаточно долго. Поэтому не надо говорить о слухах о моeм увольнении, надо сохранять концентрацию и работать. Слухи – издержки профессии», – сказал Витория.

При Витории команда проиграла более 63% официальных матчей.

«Спартак» опустился на 9-е место в РПЛ.

Португалец в мае заключил с клубом 2-летний контракт.

«Спартак» не собирается увольнять Виторию после поражения от ЦСКА