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  • Витория: «В «Спартаке» мне с самого начала было непросто. Не надо говорить о слухах о моeм увольнении»

Витория: «В «Спартаке» мне с самого начала было непросто. Не надо говорить о слухах о моeм увольнении»

21 сентября 2021, 08:58
30

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о возможной отставке из столичного клуба после поражения от ЦСКА (0:1) в 8-м туре РПЛ.

«Сегодня нам не везло. Мы ценим наших фанатов, слышали их – огромное им спасибо за поддержку.

По поводу моего положения в клубе – с самого начала мне было непросто, но я тренирую достаточно долго. Поэтому не надо говорить о слухах о моeм увольнении, надо сохранять концентрацию и работать. Слухи – издержки профессии», – сказал Витория.

  • При Витории команда проиграла более 63% официальных матчей.
  • «Спартак» опустился на 9-е место в РПЛ.
  • Португалец в мае заключил с клубом 2-летний контракт.

«Спартак» не собирается увольнять Виторию после поражения от ЦСКА

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (30)
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ВетеR
1632205583
Так понимаю,всё хорошо в Спартаке, но не просто ?))
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derrik2000
1632206709
Пришёл в клуб в то время, когда грызня между группировками вышла из подполья и переросла в настоящую битву. Противоборствующие стороны хотели откусить свой кусок от "пирога славы" в год 100-летия клуба, а когда этого не получилось, стали вставлять палки в колёса конкурентам, действуя по принципу - "чем хуже, тем лучше". Какой всё таки клоакой стал Спартак при этих лукойловских миллиардерах и их "эффективных манагерах"!!! (((
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Aldo.CSKA
1632207478
Хоть я и болельщик ЦСКА - я искренне сопереживаю фанам Спартака... Какое-то дно у нас творится
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Старикан
1632208051
"Сегодня нам не повезло..." Бл.ядь, как надоело уже это слышать! Видимо он прекрасно устроился и просто тянет время: зарплата позволяет...
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NewLife
1632211657
Не надо говорить о невезении. В хорошей форме эти игроки порвали бы нынешнюю конюшню без проблем. Но на поле выходят дистрофики, кто их довел до такого состояния ? Обидно за измученных футболистов, которые вынуждены принимать на себя весь срач.
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nik55
1632213975
начнет везти когда ты покинешь команду
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алдан2014
1632216006
Кажется самое время вернуть Карреру. Лучше мотиватора не найти. А сейчас нужна мотивация. Ну а Руй напоминает Кононова и Рианчо в одном влаконе.Ну а про игроков и говорить не хочется
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VVM1964
1632217640
Уволить без слухов и разговоров и чем раньше , тем лучше .
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slavа0508
1632225495
Придётся пожелать победы Уфе ... а иначе в случае победы Руй останется до зимней паузы и будет потом спокойно проигрывать 3 матча из 4 ....
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dim29
1632233039
Даже жалко что-ли тренера,не могу подобрать подходящего слова,в клубе жопа полная,спорт дира который должен помогать тоже нет и куча иного говна,не завидую я ему точно.
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