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    Дмитрий Комбаров: «Мечтаю вернуться в «Спартак» в роли тренера. Это огромная семья»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров сообщил о желании вернуться в «Спартак».

    – Многие болельщики «Спартака» называют вас легендой клуба.

    – Огромная благодарность им за все. Я всегда чувствовал их поддержку и теплое отношение к себе. Спасибо им большое!

    – Вы хотите вернуться в «Спартак»?

    – Конечно. Я мечтаю об этом. Не исключаю такой возможности. Если будет предложение – с удовольствием бы это сделал.

    – В роли тренера?

    – Да, и не только. Возможны разные варианты. «Спартак» — это огромная семья и структура. Есть много должностей, на которых можно работать.

    • Комбаров вышел с «Крыльями» в РПЛ, заняв 1-е место в ФНЛ.
    • Футболист выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.
    • Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.

    Комбаров: «Вернуть «Крылья» в РПЛ было делом принципа. Вылетели вместе – и поднялись тоже вместе»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5449

      Cleaner 25 минут назад

      Об кормушке сытной Комбаров мечтает.

      1
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      Рейтинг: +17663

      vladimir-7 55 минут назад

      Дима, чтобы вернуться, надо хорошо похвалить главного борова, да и
      не забыть остальных хрюшек, всех свиней ты уже поблагодарил, молодец.

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