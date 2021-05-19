Дмитрий Комбаров: «Мечтаю вернуться в «Спартак» в роли тренера. Это огромная семья»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров сообщил о желании вернуться в «Спартак».

– Многие болельщики «Спартака» называют вас легендой клуба.

– Огромная благодарность им за все. Я всегда чувствовал их поддержку и теплое отношение к себе. Спасибо им большое!

– Вы хотите вернуться в «Спартак»?

– Конечно. Я мечтаю об этом. Не исключаю такой возможности. Если будет предложение – с удовольствием бы это сделал.

– В роли тренера?

– Да, и не только. Возможны разные варианты. «Спартак» — это огромная семья и структура. Есть много должностей, на которых можно работать.

Комбаров вышел с «Крыльями» в РПЛ, заняв 1-е место в ФНЛ.

Футболист выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.

Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.

Комбаров: «Вернуть «Крылья» в РПЛ было делом принципа. Вылетели вместе – и поднялись тоже вместе»