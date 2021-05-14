Комбаров: «Вернуть «Крылья» в РПЛ было делом принципа. Вылетели вместе – и поднялись тоже вместе»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал возвращение команды в РПЛ.

– Вы остались в «Крыльях» после прошлогоднего вылета клуба из РПЛ. Было делом принципа вернуть Самару в Премьер-лигу?

– В том числе и делом принципа. У меня были предложения от других команд, но я принял решение остаться в Самаре. Вылетели вместе – и поднялись тоже вместе.

– Теперь, когда вы «кровью искупили» вину за тот вылет, есть понимание относительно своего будущего? Вы останетесь в «Крыльях»?

– Я не знаю. Этим вопросом пока не задавался. Сейчас конец сезона – будем разговаривать с руководством. Много слов сказано насчет того, чтобы сохранить эту команду. Я надеюсь, что она сохранится, но только время покажет.