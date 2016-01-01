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    Комбаров: «Вернуть «Крылья» в РПЛ было делом принципа. Вылетели вместе – и поднялись тоже вместе»

    Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Комбаров прокомментировал возвращение команды в РПЛ.

    – Вы остались в «Крыльях» после прошлогоднего вылета клуба из РПЛ. Было делом принципа вернуть Самару в Премьер-лигу?

    – В том числе и делом принципа. У меня были предложения от других команд, но я принял решение остаться в Самаре. Вылетели вместе – и поднялись тоже вместе.

    – Теперь, когда вы «кровью искупили» вину за тот вылет, есть понимание относительно своего будущего? Вы останетесь в «Крыльях»?

    – Я не знаю. Этим вопросом пока не задавался. Сейчас конец сезона – будем разговаривать с руководством. Много слов сказано насчет того, чтобы сохранить эту команду. Я надеюсь, что она сохранится, но только время покажет.

    • Игрок выступает за «Крылья» с 2019 года.
    • В текущем сезоне в активе Комбарова 1 гол и 2 ассиста в 32 матчах.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3818

      Fusballer 2 часа назад

      Крылья постоянно летают между дивизионами.

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