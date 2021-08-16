Дмитрий Комбаров – болельщикам «Спартака»: «Есть причины для критики команды, но надо контролировать себя»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о поведении фанатов московской команды.

Во время матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (1:0) болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес игроков и руководства клуба.

«Я знаю много болельщиков «Спартака», они прекрасные люди, просто очень эмоциональные, в нашем футболе такое можно часто встретить.

В последнее время команда показала объективно не самый лучший результат, так что причины у них были, но лучше избегать такого неприличного поведения на трибунах, надо контролировать себя», – считает Комбаров.