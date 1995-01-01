Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Дмитрий Комбаров – болельщикам «Спартака»: «Есть причины для критики команды, но надо контролировать себя»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о поведении фанатов московской команды.

    Во время матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (1:0) болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес игроков и руководства клуба.

    «Я знаю много болельщиков «Спартака», они прекрасные люди, просто очень эмоциональные, в нашем футболе такое можно часто встретить.

    В последнее время команда показала объективно не самый лучший результат, так что причины у них были, но лучше избегать такого неприличного поведения на трибунах, надо контролировать себя», – считает Комбаров.

    • Футболист выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
    • Москвичи до матча с «Уралом» проиграли 4 из 5 встреч.
    • Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8358

      Cleaner 58 минут назад

      Я знаю одну болельщицу Спартака. Зарему. Ну совсем не контролирует себя. Выкрикивает нецензурные выражения в адрес игроков и руководства клуба.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88552
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67228
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru