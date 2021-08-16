Дмитрий Комбаров – болельщикам «Спартака»: «Есть причины для критики команды, но надо контролировать себя»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о поведении фанатов московской команды.
Во время матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (1:0) болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес игроков и руководства клуба.
«Я знаю много болельщиков «Спартака», они прекрасные люди, просто очень эмоциональные, в нашем футболе такое можно часто встретить.
В последнее время команда показала объективно не самый лучший результат, так что причины у них были, но лучше избегать такого неприличного поведения на трибунах, надо контролировать себя», – считает Комбаров.
- Футболист выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
- Москвичи до матча с «Уралом» проиграли 4 из 5 встреч.
- Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
Источник: РБК