Дмитрий Комбаров: «У «Спартака» есть шанс перегнать «Зенит». Команда понимает, что от нее хотят»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о перспективах «Спартака» на победу в РПЛ.

– «Зенит» обыграл «Химки» в последнем туре. У питерцев довольно легкий календарь. Они уже чемпионы?

– Шесть туров до конца и четыре очка преимущества у «Зенита». Думаю, что у «Спартака» вполне есть шанс не только догнать, но и перегнать их. В футболе всякое бывает. Хотя питерцы сейчас достаточно комфортно себя чувствуют в психологическом плане.

«Зенит» всегда борется за высокие места, поэтому нервозности нет, у команды характер победителя. В этом плане им будет легче удерживать отрыв.

– Почему «Спартак» стал так стабилен?

– Доменико Тедеско пришел на пост главного тренера по ходу прошлого сезона, ему нужно было время, чтобы наиграть связки, комбинации. Сейчас команда понимает, что от нее хотят. «Спартак» показывает хороший и стабильный футбол.

– А возвращение Квинси Промеса сказывается?

– Думаю, это тоже влияет.

– Вы уже списывались?

– Я его поздравил в инстаграме, он меня поблагодарил.

– В баню не звали?

– Пусть прилетает в Самару – я его свожу в баню.

Комбаров – воспитанник «Спартака».

Он выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.

Дмитрий Комбаров: «Думаю, «Спартак» заберет чемпионство в этом сезоне»