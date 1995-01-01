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    Дмитрий Комбаров: «У «Спартака» есть шанс перегнать «Зенит». Команда понимает, что от нее хотят»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о перспективах «Спартака» на победу в РПЛ.

    – «Зенит» обыграл «Химки» в последнем туре. У питерцев довольно легкий календарь. Они уже чемпионы?

    – Шесть туров до конца и четыре очка преимущества у «Зенита». Думаю, что у «Спартака» вполне есть шанс не только догнать, но и перегнать их. В футболе всякое бывает. Хотя питерцы сейчас достаточно комфортно себя чувствуют в психологическом плане.

    «Зенит» всегда борется за высокие места, поэтому нервозности нет, у команды характер победителя. В этом плане им будет легче удерживать отрыв.

    – Почему «Спартак» стал так стабилен?

    – Доменико Тедеско пришел на пост главного тренера по ходу прошлого сезона, ему нужно было время, чтобы наиграть связки, комбинации. Сейчас команда понимает, что от нее хотят. «Спартак» показывает хороший и стабильный футбол.

    – А возвращение Квинси Промеса сказывается?

    – Думаю, это тоже влияет.

    – Вы уже списывались?

    – Я его поздравил в инстаграме, он меня поблагодарил.

    – В баню не звали?

    – Пусть прилетает в Самару – я его свожу в баню.

    • Комбаров – воспитанник «Спартака».
    • Он выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +8007

      alp 33 минуты назад

      это уже помоему 3-й за эту неделю из спартаковских, которые медальки примеряет ? )))

      0
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      Рейтинг: +16738

      vladimir-7 40 минут назад

      Ну наконец-то, теперь держись, игроки спартака стал понимать, что хочет тренер от них, вот что значит знание немецкого языка.

      0
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      Рейтинг: +15099

      alarm 1 час назад

      опять эти дезеувы про баню.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20421

      silver29 1 час назад

      Смотрю реально без фантазий, у зенек только Локо и Ротор могут очки пощипать, задача на сезон остаться в ЛЧ, уж слишком много разбазарили очков, сами виноваты.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2552

      Питерский князь 2 часа назад

      У Спартака есть все шансы проиграть все последние 6 туров.
      =))))

      2
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      Рейтинг: +16738

      vladimir-7 > Питерский князь 24 минуты назад

      Достаточно половины, чтобы занять свое любимое место.

      0
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      Рейтинг: +2706

      absent32 2 часа назад

      думать надо не о Зените Спартаку, а о тех кто позади. с обоими преследователями игры впереди, с Локо уже в эти выходные. а не думаю что так просто будет Спартаку. Конечно же Локомотиву желаю победы в воскресенье!!!)))

      1
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      Рейтинг: +16738

      vladimir-7 > absent32 23 минуты назад

      Да Локомотиву все желают победы.

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      Рейтинг: +27491

      oyabun > vladimir-7 16 минут назад

      Ну да. Все кто позади. ))

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