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  • Дмитрий Комбаров: «У «Спартака» есть шанс перегнать «Зенит». Команда понимает, что от нее хотят»

Дмитрий Комбаров: «У «Спартака» есть шанс перегнать «Зенит». Команда понимает, что от нее хотят»

8 апреля 2021, 13:46
21

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о перспективах «Спартака» на победу в РПЛ.

– «Зенит» обыграл «Химки» в последнем туре. У питерцев довольно легкий календарь. Они уже чемпионы?

– Шесть туров до конца и четыре очка преимущества у «Зенита». Думаю, что у «Спартака» вполне есть шанс не только догнать, но и перегнать их. В футболе всякое бывает. Хотя питерцы сейчас достаточно комфортно себя чувствуют в психологическом плане.

«Зенит» всегда борется за высокие места, поэтому нервозности нет, у команды характер победителя. В этом плане им будет легче удерживать отрыв.

– Почему «Спартак» стал так стабилен?

– Доменико Тедеско пришел на пост главного тренера по ходу прошлого сезона, ему нужно было время, чтобы наиграть связки, комбинации. Сейчас команда понимает, что от нее хотят. «Спартак» показывает хороший и стабильный футбол.

– А возвращение Квинси Промеса сказывается?

– Думаю, это тоже влияет.

– Вы уже списывались?

– Я его поздравил в инстаграме, он меня поблагодарил.

– В баню не звали?

– Пусть прилетает в Самару – я его свожу в баню.

  • Комбаров – воспитанник «Спартака».
  • Он выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.

Дмитрий Комбаров: «Думаю, «Спартак» заберет чемпионство в этом сезоне»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий
Комментарии (21)
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absent32
1617880025
думать надо не о Зените Спартаку, а о тех кто позади. с обоими преследователями игры впереди, с Локо уже в эти выходные. а не думаю что так просто будет Спартаку. Конечно же Локомотиву желаю победы в воскресенье!!!)))
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alp
1617885751
это уже помоему 3-й за эту неделю из спартаковских, которые медальки примеряет ? )))
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ab15488
1617889978
Это называется делить шкуру неубитого медведя
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NewLife
1617892022
Нет, Дима, шансы иллюзорные. Реальность часто игнорирует математику. В чем разница между жизнью и членом - жизнь жестче.
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portero
1617896052
Тут всё просто для начала выигрывай сам всё что можешь и жди ошибок от соперника...
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житель СПб
1617899488
Комбарова можно поздравить с феноменальной игрой Крылышек. И текст интервью - вполне взвешенный. Да, позиция у Зенита лучше. Но 4 очка - мелочь. Все всегда зависит от самих футболистов.
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Andrebest65
1617899884
Интересно как??)) Календарь видел?
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Ловкий Бубен
1617901731
Что то мне эти разговоры не нравятся , не иначе Пищевик планирует дополнительный ресурс подключить, Семак смотри все матчи нушно выигрывать с преимуществом в несколько мячей
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paracetamol
1617915183
Не смеись, Дима. И сегодня молодые за тебя всю работу сделали, помалкивал бы!
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zigbert
1617968924
Спартаку нельзя терять очки, Зениту еще можно. В этом и весь шанс.
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