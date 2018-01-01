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Комбаров: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полную силу»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».

«Эта встреча будет очень интересной. Матчи двух принципиальных соперников редко бывают скучными. Несмотря на досрочное чемпионство, «Зенит» все равно будет играть в полную силу.

«Спартак», в свою очередь, сделает все возможное, чтобы порадовать болельщиков под конец сезона и улучшить свое местоположение в турнирной таблице РПЛ. Остались две последние игры, в них нужно, конечно же, побеждать. О кубке думать пока рано, время пока не пришло – команде нужно побежать в предстоящем большом матче», – сказал Комбаров.

  • Игрок брал со «Спартаком» РПЛ.
  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 15 мая.
  • В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» 7:1.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:44
Комментарии2
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    Рейтинг: +63895

    portero 40 минут назад

    Наши команды и в полную силу??? Ну это минут на 20, затем надо отдыхать. Ну и минут 20 во втоолм тайме, это макстмум...

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    Рейтинг: +15628

    житель СПб 42 минуты назад

    И откуда он все знает? Кто и как будет играть?... Сотрясание воздуха..

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