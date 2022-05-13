Комбаров: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полную силу»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».

«Эта встреча будет очень интересной. Матчи двух принципиальных соперников редко бывают скучными. Несмотря на досрочное чемпионство, «Зенит» все равно будет играть в полную силу.

«Спартак», в свою очередь, сделает все возможное, чтобы порадовать болельщиков под конец сезона и улучшить свое местоположение в турнирной таблице РПЛ. Остались две последние игры, в них нужно, конечно же, побеждать. О кубке думать пока рано, время пока не пришло – команде нужно побежать в предстоящем большом матче», – сказал Комбаров.

Игрок брал со «Спартаком» РПЛ.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 15 мая.

В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» 7:1.

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