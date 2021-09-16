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  • Дмитрий Комбаров – о поражении «Спартака»: «Это не позор. «Легия» боролась бы за топ-5 в РПЛ»

Дмитрий Комбаров – о поражении «Спартака»: «Это не позор. «Легия» боролась бы за топ-5 в РПЛ»

16 сентября 2021, 14:58
9

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не считает позором поражение московского клуба от «Легии» (0:1) на групповом этапе Лиги Европы.

«У «Спартака» было много хороших моментов. Та же проблема, что и у «Зенита» — реализация.

Голевой момент «Легии» даже не хочется обсуждать, уже вся страна эти ошибки обмусолила. Это индивидуальная ошибка, недостаток концентрации. Надо было реализовывать свои моменты. На таком уровне реализация не должна быть такой слабой.

Не стал бы говорить, что результат позорный. Поражение – это всегда плохо, тем более перед дерби. Но разве «Спартак» первый раз проигрывает? Или наши команды последние время накормили нас победами в еврокубках? «Легия» в нашем чемпионате спокойно бы боролась за топ-5.

Одиннадцать лет назад была совершенно другая команда. Сейчас первая игра в группе, у «Спартака» ничего еще не потеряно. Не хотелось бы сравнивать тот матч и этот. После поражений всегда есть разочарования, тем более когда пропускаешь в добавленное время», – сказал Комбаров.

  • «Легия» забила решающий гол на 91-й минуте.
  • «Спартак» проиграл 5 матчей подряд в еврокубках.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Легия Комбаров Дмитрий
Комментарии (9)
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Fusballer
1631795549
Скоро так будете говорить про клубы Мальты и Андорры.
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Ганнибал Лектор
1631799733
Лучше б ему рот заклеили. Или заткнули чем-нибудь
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Мася_1989
1631803507
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ya.bandurin
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slavа0508
1631808636
Да уж .... пока Легия на 16 месте в Польше ....и что теперь для Спартака почётно проиграть тем кто бы боролся за 5 РПЛ .....счастливый я застал другие времена ....когда за 2 место увольняли ...
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k611
1631808835
Т.е. со слов Комбарова Польская лига стала топовой... Редкостная хрень...
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general.lizyukov
1631819060
А кто там у нас на пятом месте был? Кавалерия? Дима готовит фанатов к поражению в дерби, что ли?
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serglider
1631824216
Бывшие... Недостаток концентрации... И периодические регулярные скандалы, в духе "игрок хочет повышение зарплаты перед переподписанием своего контракта с клубом"! Я вспоминаю слова Романцева, по поводу зарплат футболистов, не ручаюсь за точность, а смысл следующий: зарплата футболиста должна быть максимум 10К долларов, остальное бонусы! А так "проигравшие", после игры, спешно расселись по своим крутым тачкам и укатили в свои роскошные апартаменты, в конце месяца они ВСЕ получат свои нехилые зарплаты))) А Ваши ожидания, в конце-концов, это Ваши проблемы...
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