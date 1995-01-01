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    Дмитрий Комбаров – о поражении «Спартака»: «Это не позор. «Легия» боролась бы за топ-5 в РПЛ»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не считает позором поражение московского клуба от «Легии» (0:1) на групповом этапе Лиги Европы.

    «У «Спартака» было много хороших моментов. Та же проблема, что и у «Зенита» — реализация.

    Голевой момент «Легии» даже не хочется обсуждать, уже вся страна эти ошибки обмусолила. Это индивидуальная ошибка, недостаток концентрации. Надо было реализовывать свои моменты. На таком уровне реализация не должна быть такой слабой.

    Не стал бы говорить, что результат позорный. Поражение – это всегда плохо, тем более перед дерби. Но разве «Спартак» первый раз проигрывает? Или наши команды последние время накормили нас победами в еврокубках? «Легия» в нашем чемпионате спокойно бы боролась за топ-5.

    Одиннадцать лет назад была совершенно другая команда. Сейчас первая игра в группе, у «Спартака» ничего еще не потеряно. Не хотелось бы сравнивать тот матч и этот. После поражений всегда есть разочарования, тем более когда пропускаешь в добавленное время», – сказал Комбаров.

    • «Легия» забила решающий гол на 91-й минуте.
    • «Спартак» проиграл 5 матчей подряд в еврокубках.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +720

      ПалкоВводецъ 15 минут назад

      Для кого то топ Легия, для кого-то Челси. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4283

      TOMSON 23 минуты назад

      Опять про другие клубы разговоры. У других бывают удачные и неудачные сезоны и только Спартак из года в год балластом в европе выступает.

      За 20 лет удачный сезон был при Карпине где до Порту дошли и и ещё вроде пару раз в весну вышли. И все! В основном это слив в квалификации. А это стабильный представитель России в Европе. И при этой стабильности рейтинг, как у команд которые там играют раз в пятилетку.

      Да не позорно проиграть Легии.. Позорно так делать ежегодно, что это уже не вызывает никаких чувств!

      1
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      Рейтинг: +9405

      Cleaner 25 минут назад

      Дима, домашнее поражение от Легии - это ПОЗОР!

      1
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      Рейтинг: +2048

      tarasofka 36 минут назад

      лестер, наполи, легия теперь ещё. я сильно удивлюсь любому месту спартака, кроме четвёртого.

      3
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      Рейтинг: +2048

      tarasofka 39 минут назад

      да и челси тоже боролась бы за топ-5 рпл, да, комбуров?

      1
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      Рейтинг: +7073

      Fusballer 39 минут назад

      Скоро так будете говорить про клубы Мальты и Андорры.

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