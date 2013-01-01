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    Комбаров: «Спартак» расстанется с Хендриксом. Он получает мало игрового времени»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что полузащитник Йоррит Хендрикс покинет столичный клуб в зимнее трансферное окно.

    — Сейчас в «Спартаке» девять легионеров. Получается, придется кого-то продавать в зимнее трансферное окно. С кем нужно расстаться?

    — Наверное, надо говорить о том, кто реже всего попадает в стартовый состав. Иностранцы должны иметь больше игровой практики.

    Выберут того футболиста, который получает мало игрового времени. В данный момент — это Хендрикс. Что делать с Ларссоном? На него надо посмотреть на сборах, а дальше уже решать, продавать или оставлять.

    — Как оцените приход Каттани и Ваноли в «Спартак»?

    — Время покажет. Давать какие-то оценки рано, потому что они приехали в другой чемпионат. Наше первенство очень специфичное, и не каждый может адаптироваться.

    • В текущем сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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