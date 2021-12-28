Комбаров: «Спартак» расстанется с Хендриксом. Он получает мало игрового времени»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что полузащитник Йоррит Хендрикс покинет столичный клуб в зимнее трансферное окно.

— Сейчас в «Спартаке» девять легионеров. Получается, придется кого-то продавать в зимнее трансферное окно. С кем нужно расстаться?

— Наверное, надо говорить о том, кто реже всего попадает в стартовый состав. Иностранцы должны иметь больше игровой практики.

Выберут того футболиста, который получает мало игрового времени. В данный момент — это Хендрикс. Что делать с Ларссоном? На него надо посмотреть на сборах, а дальше уже решать, продавать или оставлять.

— Как оцените приход Каттани и Ваноли в «Спартак»?

— Время покажет. Давать какие-то оценки рано, потому что они приехали в другой чемпионат. Наше первенство очень специфичное, и не каждый может адаптироваться.