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    Дмитрий Комбаров: «С критикой в адрес Черчесова я не согласен»

    Левый защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    – Возвращаясь к провалу наших клубов в еврокубках и падению результатов сборной России. Тебе было бы странно слышать слова про «золотой актив», когда ты только начинал карьеру?

    – Я считаю, сборная России – это не место, где должны в игрушки играть. Должны вызывать тех, кто действительно показал, что может играть на международном уровне и давать результат.

    Понятно, что молодые ребята из того же ЦСКА показывают хорошую игру, но здесь должна быть стабильность и несколько сезонов на высоком уровне. Вот тогда можно вызывать и давать шанс. Хотя при Черчесове много новых игроков появляется. Станислав Саламович многим давал шанс.

    С критикой в адрес Черчесова я не согласен. Он все равно показал результат на ЧМ, но потом было общее резкое падение всего уровня российского футбола, и от этого результат сборной тоже пострадал.

    • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
    • На домашнем ЧМ-2018 команда дошла до 1/4 финала.
    • Летом россиянине сыграют на Евро-2020.

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    Источник: Sport24

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