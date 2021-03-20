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  • Дмитрий Комбаров: «С критикой в адрес Черчесова я не согласен»

Дмитрий Комбаров: «С критикой в адрес Черчесова я не согласен»

20 марта 2021, 11:59
2

Левый защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Возвращаясь к провалу наших клубов в еврокубках и падению результатов сборной России. Тебе было бы странно слышать слова про «золотой актив», когда ты только начинал карьеру?

– Я считаю, сборная России – это не место, где должны в игрушки играть. Должны вызывать тех, кто действительно показал, что может играть на международном уровне и давать результат.

Понятно, что молодые ребята из того же ЦСКА показывают хорошую игру, но здесь должна быть стабильность и несколько сезонов на высоком уровне. Вот тогда можно вызывать и давать шанс. Хотя при Черчесове много новых игроков появляется. Станислав Саламович многим давал шанс.

С критикой в адрес Черчесова я не согласен. Он все равно показал результат на ЧМ, но потом было общее резкое падение всего уровня российского футбола, и от этого результат сборной тоже пострадал.

  • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
  • На домашнем ЧМ-2018 команда дошла до 1/4 финала.
  • Летом россиянине сыграют на Евро-2020.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Комбаров Дмитрий Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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PahaSpartak
1616263778
Димон, ты еще не тренер какого-нибудь Дальне-вышегорского "Комбайнера"?
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Hektor 84
1616268703
Ну и целую его в сраку тогда! Раз не согласен)))
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