Дмитрий Комбаров: «С критикой в адрес Черчесова я не согласен»

Левый защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Возвращаясь к провалу наших клубов в еврокубках и падению результатов сборной России. Тебе было бы странно слышать слова про «золотой актив», когда ты только начинал карьеру?

– Я считаю, сборная России – это не место, где должны в игрушки играть. Должны вызывать тех, кто действительно показал, что может играть на международном уровне и давать результат.

Понятно, что молодые ребята из того же ЦСКА показывают хорошую игру, но здесь должна быть стабильность и несколько сезонов на высоком уровне. Вот тогда можно вызывать и давать шанс. Хотя при Черчесове много новых игроков появляется. Станислав Саламович многим давал шанс.

С критикой в адрес Черчесова я не согласен. Он все равно показал результат на ЧМ, но потом было общее резкое падение всего уровня российского футбола, и от этого результат сборной тоже пострадал.