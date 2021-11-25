Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита». Команда рубится, а они еле-еле играют с «Мальме»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сравнил игру столичного клуба и «Зенита» в еврокубках.
— Парадокс нашего чемпионата: «Зенит», лидер РПЛ, еле-еле играет вничью с «Мальме», а «Спартак», занимая 10-ю строчку, дважды выигрывает у «Наполи». Где логика?
— «Зенит» набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.
Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там ни играл — это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с «Мальме». Они не успевают перестроиться.
— Вам не кажется, что «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»?
— Да, так и есть. «Спартак» много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример — домашний матч с «Лестером». Но где-где, а в Лиге Европы видно, как «Спартак» рубится и показывает характер. Друг за друга до конца.
И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно... И это ключевой фактор побед — побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат.
- «Спартак» идет на 1-м месте в группе Лиги Европы по итогам 5 туров.
- «Зенит» досрочно занял 3-е местро в группе ЛЧ и вышел в плей-офф ЛЕ.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Спартак» идет 10-м.