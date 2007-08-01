Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита». Команда рубится, а они еле-еле играют с «Мальме»

Никто из наших команд не выглядит в Европе достойно.
К сожалению.
Спартаку в двух матчах с Наполи помогли:
а) блестящая игра Селихова, который своими действиями в Москве "дал установку на матч" полевым игрокам;
б) удача, которая в этих матчах от Спартака не отвернулась
в) как я полагаю, изначально несерьёзное отношение как Спалетти, так и игроков Наполи к "какому-то там" Спартаку, о котором в Европе уже практически не помнят.
За что, собственно, и поплатились.
С Лестером дома двигались пополю настолько хорошо, насколько позволял Лестер.
Да.
Желание присутствовало.
Но КАЧЕСТВО, мастерство игроков Спартака в подавляющем большинстве - ((((((((((((((.
С Легией?
Уныло-предсказуемо.
Другое дело, что в сумме "счёт на табло" матчей Спартака намного лучше, чем тот же счёт в матчах Зенита в Европе.
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сравнил игру столичного клуба и «Зенита» в еврокубках.
— Парадокс нашего чемпионата: «Зенит», лидер РПЛ, еле-еле играет вничью с «Мальме», а «Спартак», занимая 10-ю строчку, дважды выигрывает у «Наполи». Где логика?
— «Зенит» набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.
Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там ни играл — это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с «Мальме». Они не успевают перестроиться.
— Вам не кажется, что «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»?
— Да, так и есть. «Спартак» много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример — домашний матч с «Лестером». Но где-где, а в Лиге Европы видно, как «Спартак» рубится и показывает характер. Друг за друга до конца.
И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно... И это ключевой фактор побед — побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат.
- «Спартак» идет на 1-м месте в группе Лиги Европы по итогам 5 туров.
- «Зенит» досрочно занял 3-е местро в группе ЛЧ и вышел в плей-офф ЛЕ.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Спартак» идет 10-м.