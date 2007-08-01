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    Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита». Команда рубится, а они еле-еле играют с «Мальме»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сравнил игру столичного клуба и «Зенита» в еврокубках.

    — Парадокс нашего чемпионата: «Зенит», лидер РПЛ, еле-еле играет вничью с «Мальме», а «Спартак», занимая 10-ю строчку, дважды выигрывает у «Наполи». Где логика?

    — «Зенит» набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.

    Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там ни играл — это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с «Мальме». Они не успевают перестроиться.

    — Вам не кажется, что «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»?

    — Да, так и есть. «Спартак» много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример — домашний матч с «Лестером». Но где-где, а в Лиге Европы видно, как «Спартак» рубится и показывает характер. Друг за друга до конца.

    И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно... И это ключевой фактор побед — побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат.

    • «Спартак» идет на 1-м месте в группе Лиги Европы по итогам 5 туров.
    • «Зенит» досрочно занял 3-е местро в группе ЛЧ и вышел в плей-офф ЛЕ.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Спартак» идет 10-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17686

      derrik2000 3 минуты назад

      Никто из наших команд не выглядит в Европе достойно.
      К сожалению.
      Спартаку в двух матчах с Наполи помогли:
      а) блестящая игра Селихова, который своими действиями в Москве "дал установку на матч" полевым игрокам;
      б) удача, которая в этих матчах от Спартака не отвернулась
      в) как я полагаю, изначально несерьёзное отношение как Спалетти, так и игроков Наполи к "какому-то там" Спартаку, о котором в Европе уже практически не помнят.
      За что, собственно, и поплатились.
      С Лестером дома двигались пополю настолько хорошо, насколько позволял Лестер.
      Да.
      Желание присутствовало.
      Но КАЧЕСТВО, мастерство игроков Спартака в подавляющем большинстве - ((((((((((((((.

      С Легией?
      Уныло-предсказуемо.

      Другое дело, что в сумме "счёт на табло" матчей Спартака намного лучше, чем тот же счёт в матчах Зенита в Европе.

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      Рейтинг: +584

      Форвард 79 6 минут назад

      Зато блин майки с 7:1 (((
      Интелегенты с тросточками

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