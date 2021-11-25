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  • Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита». Команда рубится, а они еле-еле играют с «Мальме»

Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита». Команда рубится, а они еле-еле играют с «Мальме»

25 ноября 2021, 13:52
59

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сравнил игру столичного клуба и «Зенита» в еврокубках.

— Парадокс нашего чемпионата: «Зенит», лидер РПЛ, еле-еле играет вничью с «Мальме», а «Спартак», занимая 10-ю строчку, дважды выигрывает у «Наполи». Где логика?

— «Зенит» набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.

Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там ни играл — это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с «Мальме». Они не успевают перестроиться.

— Вам не кажется, что «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»?

— Да, так и есть. «Спартак» много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример — домашний матч с «Лестером». Но где-где, а в Лиге Европы видно, как «Спартак» рубится и показывает характер. Друг за друга до конца.

И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно... И это ключевой фактор побед — побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат.

  • «Спартак» идет на 1-м месте в группе Лиги Европы по итогам 5 туров.
  • «Зенит» досрочно занял 3-е местро в группе ЛЧ и вышел в плей-офф ЛЕ.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Спартак» идет 10-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Лига чемпионов Зенит Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (59)
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Spirit_78
1637842954
Вот она настоящая спартачья сущность: не успели толком чего-то добиться, но уже крылья расправили и начали на других гавкать. А всякие сильверы29 и прочий сброд это активно подхватывают и разносят по интернету.
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BRO_football
1637843091
А может потому, что Зенит играет в Лиге чемпионов, а Спартак - в Лиге Европы? Это ведь разные по уровню соперников турниры. Да и не будем забывать, что у Спартака была возможность попасть в Лигу чемпионов, выиграй он квалификацию у Бенфики.
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neveldomha
1637843334
Влетите в последнем туре Легии и забудут про это недоразумение.
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portero
1637844199
Последний тур посмотрим и сделаем выводы, а то Спартаку с Легией еще играть....
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Дедуктор
1637845500
Робятки, уймитесь. Знайте меру. Если Спартак сможет пробиться в евровесну, это будет круто. На фоне нынешнего ахового состояния росфутбола, такой успех позволит Рую золотыми буквами вписать своё имя в историю клуба. Но не надо принижать Мальме. неправильно это. Мальме - обладатель около 30 титулов в Швеции. В стране исключительно богатой, как в финансовом плане , так и в футбольном. Это серьезный клуб из серьезной страны. Кстати, и в финале еврокубков они играли. Спартак этим пока похвастаться не может. Так что, будьте тактичней.
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Diman67
1637848553
Один матч выиграли, хрюшки возбудились и повылазили с речами о великом сраптаке. в следующей игре обделаются и замолкнут) Обычная история
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Tim_Rus
1637860262
Кубок УЕФА у нас есть - один Ну а вы сос*те - 7:1
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renepjd
1637860780
Ващет, Зенит 4-0 у Мальме выиграл, а Спартак Легии 0-1 дома Так что, кто еле-еле играет?
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knikos
1637861266
Я балдею от такого интервью . Начнём с того , что СпаМ вообще-то вышел в ЛЧ и не прошёл квалификацию . Далее , сегодня Лестер выигрывает у Легии , имеет 8 очков . В последнем туре Наполи либо играет вничью , либо выигрывает у Лестера , а Легия выигрывает у СпаМа . И что имеем ? Правильно - 4-е место ! Давайте по осени (декабрю ) цыплят считать ! СпаМ выиграл бой у Наполи , но не выиграл ещё пока сражение за Евровесну . Давайте будем реалистами .
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alp
1637868758
походу, на тяжелые наркотики подсел чувак.... трудно ему
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