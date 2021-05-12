Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Комбаров - статистика

Завершил карьеру
22 января 1987 (39), Москва
#23 | Защитник
181 см | 72 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
4
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Финал
Локомотив
3 : 1
12.05.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ахмат
0 : 0
21.04.2021
Крылья Советов
90' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
2 : 0
08.04.2021
Динамо
90' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Химки
0 : 4
22.02.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Крылья Советов
3 : 0
21.10.2020
Ротор
1' - 90'
33'
44'
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо Ставрополь
1 : 4
30.09.2020
Крылья Советов
61' - 90'
Главные новости
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
1
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
10
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
4
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+