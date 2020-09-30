|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2021
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|21.04.2021
|90' -89'
|Ахмат (Грозный)
|0:0
(1:4)п
|Крылья Советов (Самара)
|08.04.2021
|90' -89'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Динамо (Москва)
|22.02.2021
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|21.10.2020
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Ротор (Волгоград)
|33' 44'
|30.09.2020
|61' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:4
|Крылья Советов (Самара)