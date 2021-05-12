Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Суперкубок России 2017 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Лига Европы 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Турнир четырех 2013 Copa del Sol 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Copa del Sol 2011 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005