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«Несправедливо и бесчестно». Комбаров – о проведении Суперкубка на «Газпром Арене»

Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил решение РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Рисков особых нет. Их никто не исключит. Вопрос в том, что меньше людей придeт из-за этого, будет меньше антуража и перформанса со стороны болельщиков. Но «Спартак» поступает правильно. Почему они должны проводить такую серьeзную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно», – сказал Комбаров.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «РБК Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7857

    R_a_i_n 18 минут назад

    Потому что есть Алёшка у тебя)))

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    Рейтинг: +16904

    Garrincha58 42 минуты назад

    ему за карьеру совсем мозги отбили значит Зенит несколько раз на Суперкубок играл в Москве это справедливо, а для этих нытиков значит не справедливо задолбали эти всякие бывшие и настоящие никчёмные футболёры

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    Рейтинг: +10522

    Алексей З 1 час назад

    Пора закрывать эту тему.
    Все здравомыслящие понимают, раз в регламенте нет указания стадиона, то игра должна проводится на нейтральном поле.
    Де...лы из РФС, любящие Зенит, если бы у вас ума хватила в августе-сентябре объявить что матч за суперкубок будет играться в Питере, то и не было бы всей возьни. Вы де...лы, вот и получаем что имеем.

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