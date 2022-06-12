«Несправедливо и бесчестно». Комбаров – о проведении Суперкубка на «Газпром Арене»

Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил решение РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
«Рисков особых нет. Их никто не исключит. Вопрос в том, что меньше людей придeт из-за этого, будет меньше антуража и перформанса со стороны болельщиков. Но «Спартак» поступает правильно. Почему они должны проводить такую серьeзную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно», – сказал Комбаров.
- Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.
Источник: «РБК Спорт»