Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лиридон Мулай - статистика

Оснабрюк
Завершил карьеру
4 января 1999 (27)
#14 | Полузащитник
175 см
Швейцария | Косово
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стад Лозанна Уши
21
5
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 71'
14'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Базель
2 : 0
14.05.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 64'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Стад Лозанна Уши
3 : 1
11.05.2024
Ивердон
1' - 88'
77, 87'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
3 : 2
04.05.2024
Стад Лозанна Уши
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ивердон
3 : 0
20.04.2024
Стад Лозанна Уши
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 1
14.04.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 2
06.04.2024
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Серветт
1 : 2
03.04.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
30.03.2024
Лугано
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Цюрих
2 : 2
17.03.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 1
10.03.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
02.03.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
24.02.2024
Стад Лозанна Уши
63' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Янг Бойз
1 : 0
18.02.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
10.02.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Серветт
3 : 1
04.02.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
01.02.2024
Люцерн
1' - 58'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
27.01.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
2 : 3
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
16.12.2023
Янг Бойз
Был в запасе
90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Ивердон
2 : 1
10.12.2023
Стад Лозанна Уши
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
1 : 0
06.12.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 68'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
02.12.2023
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
58' - 90'
76'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
5 : 2
12.11.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
75'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 3
05.11.2023
Санкт-Галлен
1' - 90'
35, 42'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
1 : 1
28.10.2023
Стад Лозанна Уши
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 2
21.10.2023
Лозанна-Спорт
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
07.10.2023
Стад Лозанна Уши
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
2 : 1
23.09.2023
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 1
02.09.2023
Грассхоппер
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
12.08.2023
Цюрих
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
05.08.2023
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
2 : 1
30.07.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 80'
Главные новости
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
1
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
Вчера, 19:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+