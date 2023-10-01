Матеус Пасинато - статистика
#14 | Вратарь
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Пасинато
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1992 (31 год)
|Рост
|192
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Пасинато
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1992 (31 год)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу
|0:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|17.06.2024
|Был в запасе
|Куяба
|5:0
|Форталеза
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|Был в запасе
|Крузейро
|2:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|09.06.2024
|Был в запасе
|Крисиума
|2:5
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 6 тур
|06.06.2024
|Был в запасе
|Куяба
|0:0
|Витория
|Бразилия. Серия А, 2 тур
|02.06.2024
|Был в запасе
|Куяба
|0:1
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|30.05.2024
|Был в запасе
|Ланус
|0:1
|Куяба
|Копа Судамерикана, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.10.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|07.08.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|30.07.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:4
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.07.2023
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.07.2023
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|02.07.2023
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|26.06.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|79'
|23.06.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|11.06.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.06.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|29.05.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.05.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|15.05.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:4
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|11.05.2023
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|15.04.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)