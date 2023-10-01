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    Матеус Пасинато - статистика

    #14 | Вратарь
    Имя Матеус
    Фамилия Пасинато
    Команда Куяба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 июня 1992 (31 год)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.06.2024 Был в запасе Сан-Паулу 0:1 Куяба Бразилия. Серия А, 10 тур
    17.06.2024 Был в запасе Куяба 5:0 Форталеза Бразилия. Серия А, 9 тур
    14.06.2024 Был в запасе Крузейро 2:1 Куяба Бразилия. Серия А, 8 тур
    09.06.2024 Был в запасе Крисиума 2:5 Куяба Бразилия. Серия А, 6 тур
    06.06.2024 Был в запасе Куяба 0:0 Витория Бразилия. Серия А, 2 тур
    02.06.2024 Был в запасе Куяба 0:1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 7 тур
    30.05.2024 Был в запасе Ланус 0:1 Куяба Копа Судамерикана, 6 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    09.10.2023 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Сантос (Сан-Паулу)
    27.08.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    20.08.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    13.08.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    07.08.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    30.07.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:4 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.07.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    09.07.2023 1' -90' Коритиба (Коритиба) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    02.07.2023 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    26.06.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    79'
    23.06.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    11.06.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.06.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    29.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.05.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    15.05.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:4 Крузейро (Белу-Оризонти)
    11.05.2023 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Куяба (Куяба)
    30.04.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.04.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    15.04.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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