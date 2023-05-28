Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ларс Ньюпорт - статистика

Завершил карьеру
29 октября 1994 (31)
#25 | Защитник
189 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Камбур
4 : 0
28.05.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
0 : 5
21.05.2023
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
13.05.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
4 : 1
05.05.2023
Волендам
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
23.04.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
19.04.2023
РКС Ваалвейк
50' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
15.04.2023
Гронинген
89' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
5 : 1
09.04.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
01.04.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
1 : 3
18.03.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.03.2023
ПСВ
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Херенвен
1 : 4
25.02.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
17.02.2023
Фортуна
88' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Аякс
3 : 1
12.02.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Экселсиор
0 : 0
04.02.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
01.02.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 65'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
28.01.2023
Эммен
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 0
24.01.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Волендам
2 : 1
14.01.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
07.01.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
6 : 1
13.11.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
06.11.2022
АЗ Алкмаар
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Твенте
3 : 0
30.10.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
1 : 4
22.10.2022
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
0 : 0
15.10.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 3
07.10.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
РКС Ваалвейк
5 : 2
04.09.2022
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Витесс
2 : 2
27.08.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
21.08.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Эммен
1 : 1
13.08.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
06.08.2022
Утрехт
Был в запасе
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+