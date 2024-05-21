Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Dylan Ouedraogo - статистика

Красава ЕНИ
#15 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стад Лозанна Уши
13
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
3 : 2
04.05.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ивердон
3 : 0
20.04.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 1
14.04.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 2
06.04.2024
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Серветт
1 : 2
03.04.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
24.02.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
61'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Янг Бойз
1 : 0
18.02.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
72'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
10.02.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Серветт
3 : 1
04.02.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
01.02.2024
Люцерн
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
27.01.2024
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
2 : 3
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
16.12.2023
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Ивердон
2 : 1
10.12.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
40'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
1 : 0
06.12.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
02.12.2023
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
5 : 2
12.11.2023
Стад Лозанна Уши
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 3
05.11.2023
Санкт-Галлен
1' - 64'
22'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
1 : 1
28.10.2023
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
07.10.2023
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
0 : 1
01.10.2023
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+