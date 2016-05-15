Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франческо Бриенца
Статистика
Франческо Бриенца - статистика
Завершил карьеру
19 марта 1979 (47), Канту
#20 | Полузащитник
168 см | 68 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
29
3
4
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
0 : 0
15.05.2016
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
0 : 1
07.05.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
0 : 0
01.05.2016
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
2 : 0
24.04.2016
Дженоа
1' - 90'
12'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
6 : 0
19.04.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
0 : 1
16.04.2016
Торино
1' - 90'
28'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
11.04.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 1
04.04.2016
Верона
10' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
20.03.2016
Болонья
1' - 45'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
2 : 1
12.03.2016
Болонья
77' - 90'
90'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 0
06.03.2016
Карпи
77' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0 : 0
28.02.2016
Болонья
66' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
0 : 0
19.02.2016
Ювентус
82' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0 : 1
14.02.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
06.02.2016
Фиорентина
82' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фрозиноне
1 : 0
03.02.2016
Болонья
81' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
3 : 2
31.01.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
0 : 2
24.01.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 3
19.12.2015
Эмполи
1' - 90'
36'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
12.12.2015
Болонья
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
3 : 2
06.12.2015
Наполи
1' - 65'
21'
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 0
28.11.2015
Болонья
54' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 2
21.11.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
0 : 2
07.11.2015
Болонья
1' - 62'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
3 : 0
01.11.2015
Аталанта
61' - 90'
85'
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
0 : 1
27.10.2015
Интер
71' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Карпи
1 : 2
24.10.2015
Болонья
56' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
0 : 1
18.10.2015
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 1
04.10.2015
Болонья
1' - 76'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 2
27.09.2015
Удинезе
30' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
23.09.2015
Болонья
64' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 0
20.09.2015
Фрозиноне
1' - 79'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
2 : 0
14.09.2015
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
0 : 1
29.08.2015
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
22.08.2015
Болонья
1' - 90'
43'
Главные новости
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
3
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+