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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 07 мая 2016
Болонья
07.05.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Милан
40'
К. Бакка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
90'
Желтая карточка
А. Романьоли
Замена
А. Феррари
️️️️
Л. Россеттини
90'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
89'
84'
Замена
К. Боатенг
️️️️
К. Хонда
Замена
А. Мунье
️️️️
К. Суньига
80'
Замена
С. Таидер
️️️️
Д. Гастальделло
72'
70'
Замена
А. Поли
️️️️
Ю. Куцка
63'
Желтая карточка
Д. Калабрия
58'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
57'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Х. Маури
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Бакка
Желтая карточка
А. Да Кошта
39'
Желтая карточка
М. Оиконому
35'
16'
Желтая карточка
Ф. Мексес
Вторая желтая
А. Диавара
12'
Желтая карточка
А. Диавара
6'
6'
Желтая карточка
Х. Маури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Милан
13
Диего Лопес
ВР
97
Иван де Сантис
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Лука Видо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-3-2
1
Да Кошта
25
Масина
5
Гастальделло
13
Россеттини
6
Оиконому
24
Диавара
18
Суньига
4
Бриги
15
Джаккерини
20
Бриенца
10
Флоккари
4-4-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
5
Мексес
26
Романьоли
22
Де Шильо
18
Монтоливо
3
Хонда
4
Маури
33
Куцка
4
Адриано
70
Бакка
13
Россеттини
25
Феррари
25
Феррари
13
Россеттини
5
Гастальделло
8
Таидер
8
Таидер
5
Гастальделло
18
Суньига
40
Мунье
40
Мунье
18
Суньига
4
Маури
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
4
Маури
33
Куцка
15
Поли
15
Поли
33
Куцка
3
Хонда
27
Боатенг
27
Боатенг
3
Хонда
Остались в запасе
Болонья
Милан
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
97
Иван де Сантис
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
33
Алекс
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Лука Видо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Остались в запасе
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван де Сантис
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
33
Алекс
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Лука Видо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Кристиан Брокки
Статистика матча Болонья - Милан
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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