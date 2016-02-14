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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 14 февраля 2016
Удинезе
14.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
79'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
84'
Замена
М. Бриги
️️️️
М. Дестро
79'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
С. Флоккари
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Теро
77'
75'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Г. Донса
73'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
З. Кузманович
64'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Ридер
58'
55'
Замена
Л. Риццо
️️️️
А. Мунье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Эденилсон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
8
Гильерме
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-5-2
1
Карнезис
5
Данило
27
Фелипе
28
Арто
7
Армеро
20
Халлфредссон
8
Кузманович
10
Лоди
88
Эденилсон
10
Ридер
77
Теро
4-1-4-1
1
Да Кошта
15
Мбайе
5
Гастальделло
22
Майетта
3
Морлео
24
Диавара
15
Джаккерини
30
Донса
8
Таидер
40
Мунье
21
Дестро
8
Кузманович
8
Фернандеш
8
Фернандеш
8
Кузманович
10
Ридер
91
Сапата
91
Сапата
10
Ридер
77
Теро
10
Ди Натале
10
Ди Натале
77
Теро
40
Мунье
14
Риццо
14
Риццо
40
Мунье
21
Дестро
4
Бриги
4
Бриги
21
Дестро
30
Донса
10
Флоккари
10
Флоккари
30
Донса
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
8
Гильерме
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
1
Деян Стоянович
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
8
Гильерме
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Удинезе - Болонья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Удинезе Арена
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