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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 24 апреля 2016
Болонья
24.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
12'
Э. Джаккерини
63'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
Замена
А. Феррари
️️️️
А. Масина
88'
Замена
К. Констан
️️️️
Э. Джаккерини
81'
72'
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
К. Ансальди
ГОЛ! 2:0!
С. Флоккари
63'
Замена
К. Суньига
️️️️
Л. Риццо
59'
58'
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Лаксальт
Желтая карточка
Л. Россеттини
48'
45'
Замена
Сусо
️️️️
Т. Матавж
42'
Желтая карточка
Э. Муньос
37'
Желтая карточка
Т. Ринкон
ГОЛ! 1:0!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Ф. Бриенца
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
25
Масина
22
Майетта
5
Гастальделло
13
Россеттини
4
Бриги
15
Джаккерини
14
Риццо
8
Таидер
10
Флоккари
20
Бриенца
3-2-2-2
16
Ламанна
87
Де Майо
4
Иццо
6
Муньос
14
Ансальди
11
Силва
8
Ринкон
10
Нтчам
30
Паволетти
9
Матавж
15
Джаккерини
19
Констан
19
Констан
15
Джаккерини
25
Масина
25
Феррари
25
Феррари
25
Масина
14
Риццо
18
Суньига
18
Суньига
14
Риццо
14
Ансальди
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
14
Ансальди
93
Лаксальт
17
Капель
17
Капель
93
Лаксальт
9
Матавж
10
Сусо
10
Сусо
9
Матавж
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренато ДальАра
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