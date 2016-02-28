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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Болонья
Палермо - Болонья: обзор матча 28 февраля 2016
Палермо
28.02.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Болонья
Желтая карточка
Р. Витьелло
90'
85'
Желтая карточка
А. Диавара
84'
Замена
М. Бриги
️️️️
С. Таидер
Замена
У. Джурджевич
️️️️
А. Джилардино
84'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Ф. Васкес
74'
66'
Замена
К. Констан
️️️️
А. Масина
66'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
С. Флоккари
Замена
Р. Квайсон
️️️️
И. Чочев
65'
Желтая карточка
М. Морганелла
63'
Желтая карточка
И. Чочев
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
4-4-1-1
1
Посавец
3
Пеццелла
4
Анджелкович
21
Гонсалес
2
Витьелло
16
Мареска
18
Чочев
7
Хильемарк
89
Морганелла
20
Васкес
19
Джилардино
4-1-3-2
83
Миранте
15
Мбайе
5
Гастальделло
22
Майетта
25
Масина
24
Диавара
15
Джаккерини
30
Донса
8
Таидер
21
Дестро
10
Флоккари
18
Чочев
19
Квайсон
19
Квайсон
18
Чочев
20
Васкес
7
Трайковски
7
Трайковски
20
Васкес
19
Джилардино
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Джилардино
25
Масина
19
Констан
19
Констан
25
Масина
8
Таидер
4
Бриги
4
Бриги
8
Таидер
10
Флоккари
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Флоккари
Остались в запасе
Палермо
Болонья
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Палермо - Болонья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
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