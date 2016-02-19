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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 19 февраля 2016
Болонья
19.02.2016, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
Желтая карточка
А. Диавара
90'
+2
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
С. Таидер
82'
Замена
К. Констан
️️️️
А. Масина
74'
67'
Замена
П. Дибала
️️️️
С. Дзадза
Замена
А. Мунье
️️️️
Л. Риццо
65'
46'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Р. Перейра
44'
Желтая карточка
К. Маркизио
41'
Желтая карточка
С. Стураро
Желтая карточка
Д. Гастальделло
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
(К)
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛВ
30
Годфред Донса
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
14
Лука Риццо
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
10
Клаудио Маркизио
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-2-1-2-1
83
Миранте
25
Масина
5
Гастальделло
22
Майетта
15
Мбайе
30
Донса
24
Диавара
8
Таидер
15
Джаккерини
14
Риццо
21
Дестро
2-3-2-1-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
27
Эвра
27
Стураро
8
Погба
37
Перейра
21
Мората
11
Дзадза
25
Масина
19
Констан
19
Констан
25
Масина
14
Риццо
40
Мунье
40
Мунье
14
Риццо
8
Таидер
20
Бриенца
20
Бриенца
8
Таидер
37
Перейра
7
Куадрадо
7
Куадрадо
37
Перейра
11
Дзадза
21
Дибала
21
Дибала
11
Дзадза
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
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