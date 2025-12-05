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Луис Чавес
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€ 6 млн
Луис Чавес - новости
Динамо
15 января 1996 (30)
#24 | Полузащитник
178 см
Мексика
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Трансферы
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
20 августа
Товарищеские матчи. Игрок РПЛ поучаствовал в разгроме Сербии Мексикой, Чехия победила Гватемалу
5 июня
Список всех игроков РПЛ на ЧМ-2026
2 июня
4
2 игрока из РПЛ попали в состав сборной Мексики на ЧМ-2026
1 июня
1
Иностранный клуб вновь заинтересовался опорником «Динамо»
29 апреля
Вингер «Динамо», которым интересовался «Спартак», может пропустить кубковый матч
4 марта
«Динамо» может лишиться легионера
27 февраля
Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»
19 февраля
Игрок «Динамо» рассказал о плохой атмосфере при Карпине: «Большинство не понимали тренера»
9 февраля
20
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
2025.12.05 21:55
2
«Динамо» определилось с будущим травмированного легионера
2025.08.28 08:29
1
Фото
Игроку «Динамо» провели операцию на колене
2025.07.01 10:31
1
Определилась первая пара 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.06.29 09:49
Реакция «Динамо» на тяжелую травму Чавеса
2025.06.27 10:38
1
Полузащитник «Динамо» порвал «кресты» и пропустит несколько месяцев
2025.06.27 09:40
7
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
Угальде оформил дубль с пенальти на Золотом кубке КОНКАКАФ и принес Коста-Рике победу над Суринамом
2025.06.16 08:18
3
8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»
2025.06.13 10:16
1
Фото
Ливай из «Спартака» сильнее всех упал в цене в РПЛ по версии Transfermarkt
2025.06.04 16:29
8
Названы три игрока, которых готово продать «Динамо»
2025.05.31 17:17
3
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»
2025.04.28 18:35
18
Клубы Бразилии и Мексики заинтересовались хавбеком «Динамо»
2025.03.27 09:30
Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ
2025.03.26 10:06
Мексика выиграла Лигу наций КОНКАКАФ с двумя игроками РПЛ в составе
2025.03.24 07:47
Один или два игрока РПЛ станут победителями Лиги наций КОНКАКАФ
2025.03.21 09:47
Чавес не вернулся в расположение «Динамо»: известна причина
2025.01.13 14:58
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Чавес отклонил предложение мексиканского клуба
2025.01.10 08:15
Назван игрок, которого хочет купить «Динамо» в случае ухода Чавеса
2025.01.03 10:32
4
Гурцкая рассказал о возможных трансферах «Динамо»
2024.12.17 11:27
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