«Динамо» определилось с будущим травмированного легионера

«Динамо» не собирается расставаться с полузащитником Луисом Чавесом. Ранее сообщалось, что мексиканец может покинуть российский клуб в следующем году.

Сейчас Чавес восстанавливается после травмы крестообразных связок правого колена. 29-летний хавбек получил повреждение на тренировке сборной Мексики в ходе выступлений команды на Золотом кубке КОНКАКАФ.