«Динамо» определилось с будущим травмированного легионера

«Динамо» не собирается расставаться с полузащитником Луисом Чавесом. Ранее сообщалось, что мексиканец может покинуть российский клуб в следующем году.
Сейчас Чавес восстанавливается после травмы крестообразных связок правого колена. 29-летний хавбек получил повреждение на тренировке сборной Мексики в ходе выступлений команды на Золотом кубке КОНКАКАФ.
- В прошлом сезоне он провел за «Динамо» 27 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
- Контракт Чавеса с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»