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Динамо
Луис Чавес
Статистика
€ 6 млн
Луис Чавес - статистика
Динамо
15 января 1996 (30)
#24 | Полузащитник
178 см
Мексика
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 3
17.09.2026
Динамо
1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 0
12.09.2026
Оренбург
1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
1' - 72'
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 57'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
Команда
И
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Динамо
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 57'
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
0 : 1
19.08.2026
Краснодар
1' - 54'
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
0 : 1
05.08.2026
Динамо
90' - 90'
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