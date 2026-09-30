Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 6 млн

Луис Чавес - статистика

Динамо
15 января 1996 (30)
#24 | Полузащитник
178 см
Мексика
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 3
17.09.2026
Динамо
1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 0
12.09.2026
Оренбург
1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
1' - 72'
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 57'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 57'
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
0 : 1
19.08.2026
Краснодар
1' - 54'
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
0 : 1
05.08.2026
Динамо
90' - 90'
Главные новости
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
1
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
2
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
2
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
4
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+