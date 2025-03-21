Один или два игрока РПЛ станут победителями Лиги наций КОНКАКАФ

В Инглвуде (Калифорния, США) прошли полуфинальные матчи финального турнира Лиги наций КОНКАКАФ.

В первом полуфинале сборная США проиграла Панаме со счетом 0:1.

В составе панамской команды весь матч провел защитник «Химок» Эдгардо Фаринья.

В другом полуфинале сборная Канады проиграла Мексике со счетом 0:2.

У мексиканцев на 89-й минуте на замену вышел полузащитник «Динамо» Луис Чавес.

Также в заявке сборной Мексики на турнир значится защитник «Локомотива» Сесар Монтес, но он не принимал участия в матче.

Решающие поединки пройдут 23 марта.

США и Канада встретятся в матче за 3-е место. В финале Панама сыграет с Мексикой. Таким образом, кто-то из представителей РПЛ (Фаринья или Чавес и Монтес) станет победителем турнира.

Лига наций КОНКАКАФ. 1/2 финала.

США – Панама – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Уотерман, 90+4.

Канада – Мексика – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хименес, 1; 0:2 – Хименес, 75.