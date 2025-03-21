Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Один или два игрока РПЛ станут победителями Лиги наций КОНКАКАФ

Один или два игрока РПЛ станут победителями Лиги наций КОНКАКАФ

Сегодня, 09:47

В Инглвуде (Калифорния, США) прошли полуфинальные матчи финального турнира Лиги наций КОНКАКАФ.

В первом полуфинале сборная США проиграла Панаме со счетом 0:1.

В составе панамской команды весь матч провел защитник «Химок» Эдгардо Фаринья.

В другом полуфинале сборная Канады проиграла Мексике со счетом 0:2.

У мексиканцев на 89-й минуте на замену вышел полузащитник «Динамо» Луис Чавес.

Также в заявке сборной Мексики на турнир значится защитник «Локомотива» Сесар Монтес, но он не принимал участия в матче.

Решающие поединки пройдут 23 марта.

США и Канада встретятся в матче за 3-е место. В финале Панама сыграет с Мексикой. Таким образом, кто-то из представителей РПЛ (Фаринья или Чавес и Монтес) станет победителем турнира.

Лига наций КОНКАКАФ. 1/2 финала.

США – Панама – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Уотерман, 90+4.

Канада – Мексика – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хименес, 1; 0:2 – Хименес, 75.

Еще по теме:
Тренеру Мексики разбили голову бутылкой после поражения от Гондураса 2
Мексиканский рекордсмен ЧМ объявил о завершении карьеры
Прогноз на точный счет матча Мексика – США, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года
Источник: «Бомбардир»
Локомотив Динамо Химки Панама Мексика США Канада Монтес Сесар Чавес Луис Фаринья Эдгардо
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Колосков сравнил рекорды Дзюбы и Блохина
10:30
1
Ротенберг оценил вариант с проведением матча Россия – США
10:22
Колосков сказал, есть ли у «Зенита» административный ресурс
10:12
Экс-хавбек «Зенита» объяснил, почему Глушенков опасен для команды
09:10
4
Мостовой сказал, уснул ли он во время матча Россия – Гренада
08:59
Колыванов сказал, является ли Дзюба лучшим игроком в истории сборной России
08:41
1
«Спартак» готов продать Медину за 5 миллионов евро
08:21
5
Канчельскис прокомментировал обращение «Зенита» в ЭСК после матча со «Спартаком»
08:03
Отбор ЧМ-2026. Гол Винисиуса на 90+9-й минуте принес Бразилии победу над Колумбией (2:1)
07:48
«Спартак» может купить форварда «Ахмата», Дзюба покинул сборную, Осинькин потребовал 18 миллионов за увольнение и другие новости
01:25
Все новости
Все новости
Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Дании
10:03
Один или два игрока РПЛ станут победителями Лиги наций КОНКАКАФ
09:47
Кисляк – о Дзюбе: «Легенда русского футбола»
09:31
3
Винисиус прокомментировал свой первый гол в отборе ЧМ-2026
08:53
Колыванов сказал, является ли Дзюба лучшим игроком в истории сборной России
08:41
1
«Краснодар» может расстаться с защитником
08:30
«Спартак» готов продать Медину за 5 миллионов евро
08:21
5
Канчельскис прокомментировал обращение «Зенита» в ЭСК после матча со «Спартаком»
08:03
Отбор ЧМ-2026. Гол Винисиуса на 90+9-й минуте принес Бразилии победу над Колумбией (2:1)
07:48
«Спартак» может купить форварда «Ахмата», Дзюба покинул сборную, Осинькин потребовал 18 миллионов за увольнение и другие новости
01:25
Реакция Мирзова на информацию о драке с Садыговым
01:05
1
Лига наций. Украина добилась волевой победы над Бельгией (3:1)
00:56
2
Лига наций. Германия обыграла в гостях Италию Спаллетти (2:1), Испания спаслась в матче с Нидерландами (2:2)
00:49
1
Лига наций. 1+1 Перишича принесли Хорватии победу над Францией (2:0), Португалия с Роналду уступила Дании (0:1)
00:42
Захаров – об отстранении судьи Безбородова: «Его подставили, раздавили как таракана»
00:14
2
Жена Тикнизяна рассказала, как помешала Наиру перейти в «Зенит»
Вчера, 23:47
3
Агент Мирзова прокомментировал информацию о драке Резиуана с Садыговым
Вчера, 23:33
Фото«Динамо» и «Динамо Мх» стали партнерами: подробности
Вчера, 23:21
3
Смирнов объяснил, почему «Спартак» в 90-х все любили, а «Зенит» сейчас ненавидят
Вчера, 23:08
38
Стало известно, сколько ВТБ потратил на «Динамо» в 2024 году
Вчера, 22:49
1
ВидеоКапитанская речь Дзюбы перед матчем с Гренадой
Вчера, 22:37
3
Непомнящий: «Признаюсь: в «Томи» я не мог представить, что Дзюба станет рекордсменом»
Вчера, 22:22
Казаков не исключил падение «Крыльев Советов» в ФНЛ-2
Вчера, 22:11
Кержаков отказался называть Дзюбу Царем: «Не говорите так, а то Саша Мостовой слушает»
Вчера, 22:00
1
Гурцкая отказался от своих слов, что Карпина заставили вызвать Дзюбу: «Нет, Валерия Георгиевича не нагнули»
Вчера, 21:47
5
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 