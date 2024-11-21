Сборные спартаковцев Угальде, Николсона и Абены выбыли из Лиги наций КОНКАКАФ

Сборные Коста-Рики, Ямайки и Суринама, за которые выступают игроки «Спартака» Манфред Угальде, Шамар Николсон и Миенти Абена, выбыли из Лиги наций КОНКАКАФ на стадии 1/4 финала.

Угальде принял участие в двух матчах Коста-Рики с Панамой (0:1 дома и 2:2 в гостях). Первую встречу форвард отыграл полностью, а во второй был заменен на 62-й минуте и затем получил желтую карточку на скамейке запасных. За Панаму обе игры провел защитник «Химок» Эдгардо Фаринья.

Николсон принял участие в двух встречах Ямайки с США (0:1 дома и 2:4 в гостях). Нападающий «Спартака» выходил в основном составе и в первом матче был заменен на 77-й минуте, а во втором на 60-й.

Абена дважды сыграл за Суринам с Канадой (0:1 дома и 0:3 в гостях). Защитник провел полностью оба поединка, в первом из них он получил предупреждение.

Еще два футболиста из РПЛ защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес помогли сборной Мексики по сумме двух встреч победить Гондурас (0:2 в гостях и 4:0 дома) в еще одной четвертьфинальной паре.

Монтес провел игры полностью и в обоих получал по желтой карточке. Чавес первый матч начал в основе и был заменен на 57-й минуте. Во второй встрече он вышел на замену на 88-й минуте.

В 1/2 финала Лиги наций КОНКАКАФ 20 марта сыграют США – Панама и Канада – Мексика. Матч за третье место и финал пройдут 23 марта 2025 года. Все встречи состоятся в калифорнийском Инглвуде (США).

Участники полуфиналов также квалифицировались на Золотой кубок КОНКАКАФ-2025 вместе со сборными Гаити, Сальвадора, Доминиканской Республики и Кюрасао, которую возглавляет экс-главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

Сборные, уступившие в четвертьфиналах Лиги наций, в марте сыграют в стыковых матчах за право попасть на Золотой кубок КОНКАКАФ-2025.

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