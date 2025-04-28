«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

«Динамо» пожаловалось на судейство в игре 26-го тура РПЛ против «Зенита».

Матч завершился ничьей 1:1.

Его судил Виталий Мешков.

Динамовцы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за эпизода на 58-й минуте.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос грубо сфолил против Луиса Чавеса, но не получил за это даже желтую карточку.

«Динамо» потребовало разъяснений, приведя в пример четыре аналогичных момента, произошедших в РПЛ после зимней паузы.

В каждом из эпизодов есть характерный высокий контакт с ногой пострадавшего игрока, использование шипов без попытки смягчить контакт, а также угроза безопасности соперника.