Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

Сегодня, 18:35
3

«Динамо» пожаловалось на судейство в игре 26-го тура РПЛ против «Зенита».

Динамовцы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за эпизода на 58-й минуте.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос грубо сфолил против Луиса Чавеса, но не получил за это даже желтую карточку.

«Динамо» потребовало разъяснений, приведя в пример четыре аналогичных момента, произошедших в РПЛ после зимней паузы.

В каждом из эпизодов есть характерный высокий контакт с ногой пострадавшего игрока, использование шипов без попытки смягчить контакт, а также угроза безопасности соперника.

Еще по теме:
Экс-тренер «Динамо»: «Клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди» 1
В «Динамо» пошутили о жестких фолах Барриоса без карточек: «Может быть, он краснокнижный» 10
Карпин – о Глебове в «Динамо»: «Переход сто процентов пошел на пользу его банковскому счету» 1
Источник: Sport Baza
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Барриос Вильмар Чавес Луис
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1745854957
Российский суд - самый справедливый суд в мире (по версии Газпрома и Дюкова)))))
Ответить
рылы
1745856249
он сперва в мяч сыграл, и только потом по инерции в ногу. чё они недовольны?
Ответить
Дубина
1745856271
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос грубо сфолил против Луиса Чавеса, но не получил за это даже желтую карточку. У газпрома свои правила и законы в газпром лиге((( Позор дырявым!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1745858453
А игроков своих не хотите научить реализовать выход один на один и не мазать из вратарской по воротам?Один Гладышев ещё 2-3 момента имел.Фиг с судьей этим,а вы то чего моменты свои упускаете?
Ответить
Главные новости
Президенту «Урала» Иванову стало плохо перед матчем с «Балтикой»
19:38
Игнашевич назвал единственного российского футболиста, готового к трансферу в Европу
19:29
Экс-тренер «Динамо»: «Клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди»
19:04
1
В «Реале» приняли решение по назначению Клоппа
18:56
Реакция Мостового на комплимент Карпина
18:43
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»
18:35
4
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство после поражения от ЦСКА
17:50
3
Карпин поставил точку в споре, кто был лучшим футболистом – он или Мостовой
17:43
7
Луис Энрике обновил рекорд РПЛ
17:36
5
ВидеоЛовчев прокомментировал ошибку Зобнина в дерби «Спартак» – ЦСКА
17:28
4
Все новости
Все новости
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»
18:35
3
Ловчев дал совет «Факелу»
18:18
Адиев объяснил, почему согласился возглавить «Химки»
17:59
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство после поражения от ЦСКА
17:50
3
Карпин поставил точку в споре, кто был лучшим футболистом – он или Мостовой
17:43
7
Луис Энрике обновил рекорд РПЛ
17:36
5
ВидеоЛовчев прокомментировал ошибку Зобнина в дерби «Спартак» – ЦСКА
17:28
4
Мостовой высказался о возможном чемпионстве «Краснодара»
17:15
3
В «Динамо» пошутили о жестких фолах Барриоса без карточек: «Может быть, он краснокнижный»
16:42
10
Адиев – о зарплате в «Химках»: «Я и в «Анжи» ее не получал»
16:09
3
«Растет парень для сборной России»: Орлов похвалил игрока ЦСКА за дерби со «Спартаком»
16:01
12
Карпин – о Глебове в «Динамо»: «Переход сто процентов пошел на пользу его банковскому счету»
15:51
1
Григорян определил главную причину неудач «Спартака»
15:43
5
Газзаев назвал сильные и слабые качества Пьянича
15:35
2
Еще один клуб РПЛ накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
15:14
18
Карпин ответил, как изменилась его жизнь после ухода из «Ростова»
15:00
2
Орлов сказал, из-за кого «Зенит» потерял очки с «Динамо»
14:50
8
Легионер «Химок»: «Продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на финансовые трудности»
14:40
2
Экс-советник Федуна – о «Спартаке»: «Проблема не в Станковиче»
14:12
5
Орлов – об игроке «Зенита» в матче с «Динамо»: «Просто ноль»
13:59
5
«Матч ТВ» покажет 3 игры 27-го тура РПЛ
13:25
6
У самого дорогого новичка в истории «Спартака» 0+0 в первых 10 матчах
13:15
3
Видео«Динамо» с помощью «Берегись автомобиля» ответило Черданцеву, который оправдывал зенитовца Барриоса за удары шипами по ногам
12:37
8
Аргентинец из «Химок» прокомментировал забастовку игроков
12:17
Арбитр дерби «Спартак» – ЦСКА признан лучшим в туре
12:09
7
Врач дал прогноз по восстановлению Дзиова из «Факела», который сломал ногу в матче с «Рубином»
11:58
3
Шалимов прокомментировал поражение «Факела» от «Рубина» – команда впервые забила весной
11:53
Мирзов – о шансах «Спартака» на чемпионство: «Все потеряно»
11:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 