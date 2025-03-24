Мексика выиграла Лигу наций КОНКАКАФ с двумя игроками РПЛ в составе

Сборная Мексики победила Панаму со счетом 2:1 в финале Лиги наций КОНКАКАФ. Дублем у обладателей трофея отметился Рауль Хименес, забивший победный гол с пенальти на 90+2-й минуте. У проигравших единственный мяч с 11-метровой отметки забил Адальберто Карраскилья.

В составе сборной Мексики полный матч провел защитник «Локомотива» Сесар Монтес. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес вышел на замену на 63-й минуте.

В составе сборной Панамы играл с первых минут защитник «Химок» Эдгардо Фаринья, который был заменен на 90+3-й минуте.

В матче за 3-е место Канада победила США со счетом 2:1. Обе игры прошли в Инглвуде (Калифорния, США).

Мексика впервые стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ. В трех предыдущих розыгрышах выигрывала сборная США.

Лига наций КОНКАКАФ. Финал

Мексика – Панама – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Р. Хименес, 8; 1:1 – Карраскилья, 45+2 (с пенальти); 2:1 – Р. Хименес, 90+2 (с пенальти).

Матч за третье место

Канада – США – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Олувасейи, 27; 1:1 – Аджиманг, 35; 2:1 – Дэвид, 59.

Удаление: Марш, 54 (главный тренер) – нет.