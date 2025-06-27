Реакция «Динамо» на тяжелую травму Чавеса

Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост на тему травмы крестообразной связки у полузащитника Луиса Чавеса.
«Чавес получил серьeзную травму колена в расположении сборной Мексики
У полузащитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Луис получил повреждение на тренировке при подготовке к четвертьфиналу Золотого кубка КОНКАКАФ.
Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее», – написали москвичи.
- 29-летний футболист стоит 8 миллионов евро.
- В минувшем сезоне РПЛ Луис провел 19 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
- Футболист в «Динамо» 2 года.
Источник: телеграм-канал «Динамо»