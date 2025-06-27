Реакция «Динамо» на тяжелую травму Чавеса

Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост на тему травмы крестообразной связки у полузащитника Луиса Чавеса.

«Чавес получил серьeзную травму колена в расположении сборной Мексики

У полузащитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Луис получил повреждение на тренировке при подготовке к четвертьфиналу Золотого кубка КОНКАКАФ.

Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее», – написали москвичи.