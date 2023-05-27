Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Росс Стюарт - статистика

Завершил карьеру
16 апреля 1995 (31), Глазго
#13 | Вратарь
191 см
Шотландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартс
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хартс
1 : 1
27.05.2023
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Рейнджерс
2 : 2
24.05.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
2 : 1
20.05.2023
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
2 : 2
13.05.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
0 : 2
07.05.2023
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
6 : 1
22.04.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хиберниан
1 : 0
15.04.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Хартс
0 : 2
08.04.2023
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Килмарнок
2 : 1
01.04.2023
Хартс
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Абердин
3 : 0
18.03.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Селтик
3 : 1
08.03.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Хартс
3 : 0
04.03.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
2 : 0
19.02.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хартс
3 : 1
04.02.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Хартс
0 : 3
01.02.2023
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Ливингстон
0 : 0
29.01.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хартс
5 : 0
18.01.2023
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хартс
1 : 0
13.01.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Сент-Миррен
1 : 1
07.01.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Хартс
3 : 0
02.01.2023
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Джонстон
2 : 3
28.12.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
1 : 1
12.11.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
1 : 0
09.11.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
1 : 2
30.10.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хартс
3 : 4
22.10.2022
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Килмарнок
2 : 2
09.10.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хартс
0 : 4
01.10.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
0 : 3
18.09.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Ливингстон
1 : 0
03.09.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хартс
3 : 2
28.08.2022
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
2 : 0
21.08.2022
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
4 : 1
14.08.2022
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
1 : 1
07.08.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 1
30.07.2022
Росс Каунти
Был в запасе
Главные новости
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
1
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
4
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
7
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
14
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
9
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
2
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
5
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+