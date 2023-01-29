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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хартс
Ливингстон - Хартс: обзор матча 29 января 2023
Ливингстон
29.01.2023, воскресенье, 16:30
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Хартс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Хартс
Замена
К. Монтано
️️️️
S. Elder
86'
85'
Замена
А. Форрест
️️️️
С. Хамфрис
74'
Желтая карточка
Д. Грант
74'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Н. Аткинсон
Замена
K. Guthrie
️️️️
Ш. Келли
64'
46'
Замена
Г. Куоль
️️️️
Ю. Ода
42'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
39'
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Девлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
36
Гаранг Куоль
ПВ
10
Барри Маккей
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Джордж
16
Келли
5
Фицуотер
4
Бойес
29
Пенрис
2
Девлин
10
Келли
40
Омеонга
8
Питтман
16
19
Андерсон
4-2-1-3
28
Кларк
6
Сиббик
15
Роулес
3
Кингсли
13
Аткинсон
14
Киомурцоглу
14
Девлин
20
Кокрейн
11
Хамфрис
9
Ода
7
Шенклэнд
16
26
Монтано
26
Монтано
16
16
Келли
28
28
16
Келли
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
11
Хамфрис
14
Форрест
14
Форрест
11
Хамфрис
13
Аткинсон
11
Джиннелли
11
Джиннелли
13
Аткинсон
9
Ода
36
Куоль
36
Куоль
9
Ода
Остались в запасе
Ливингстон
Хартс
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Ливингстон - Хартс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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