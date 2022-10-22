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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Селтик
Хартс - Селтик: обзор матча 22 октября 2022
Хартс
22.10.2022, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 4
Завершен
Селтик
45+3'
Л. Шенклэнд (П)
47'
Л. Шенклэнд
65'
Л. Шенклэнд (П)
14'
Д. Форрест
55'
Г. Якумакис
59'
Д. Маэда
76'
Г. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Селтик
Желтая карточка
К. Смит
90'
+5
90'
+3
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Р. Хатате
Замена
К. Смит
️️️️
О. Киомурцоглу
85'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
М. Смит
84'
76'
ГОЛ! 3:4!
Г. Тэйлор
Замена
А. Форрест
️️️️
Д. Джиннелли
69'
66'
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
А. Бернабеи
66'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Форрест
66'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Д. Маэда
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Л. Шенклэнд
65'
59'
ГОЛ! 2:3!
Д. Маэда
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
55'
55'
ГОЛ! 2:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
А. Муй
ГОЛ! 2:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Д. Джиннелли
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Шенклэнд
45'
+3
41'
Желтая карточка
М. Йенц
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
С. Хамфрис
39'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Форрест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Барри Маккей
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦП
21
Коннор Смит
АП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
2-1-3-1-2
1
Гордон
3
Кингсли
6
Сиббик
14
Девлин
20
Кокрейн
14
Киомурцоглу
23
Снодграсс
11
Джиннелли
11
Хамфрис
10
Маккей
4-3-1-2
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
4
Йенц
26
Бернабеи
13
Муй
33
О'Райли
5
Хатате
49
Форрест
38
Маэда
7
Якумакис
2
Смит
11
Халидэй
11
Халидэй
2
Смит
14
Киомурцоглу
21
Смит
21
Смит
14
Киомурцоглу
11
Джиннелли
14
Форрест
14
Форрест
11
Джиннелли
11
Хамфрис
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
11
Хамфрис
38
Маэда
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
38
Маэда
26
Бернабеи
32
Тэйлор
32
Тэйлор
26
Бернабеи
5
Хатате
28
Абильдгор
28
Абильдгор
5
Хатате
49
Форрест
11
Абада
11
Абада
49
Форрест
Остались в запасе
Хартс
Селтик
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
31
Бенжамин Зигрист
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Хартс - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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