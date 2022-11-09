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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хартс
Рейнджерс - Хартс: обзор матча 09 ноября 2022
Рейнджерс
09.11.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Хартс
67'
М. Тилльман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Хартс
Желтая карточка
Л. Кинг
88'
Замена
Г. Камара
️️️️
М. Тилльман
85'
Желтая карточка
Б. Баришич
84'
77'
Замена
Ю. Хендерсон
️️️️
Д. Джиннелли
77'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
К. Девлин
ГОЛ! 1:0!
М. Тилльман
67'
67'
Замена
А. Форрест
️️️️
Н. Аткинсон
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
67'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Матондо
62'
Желтая карточка
Р. Кент
58'
51'
Замена
Б. Маккей
️️️️
Э. Халидэй
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Сэндс
46'
45'
Желтая карточка
Э. Халидэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
15
Джонли Ифеко
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
21
Коннор Смит
АП
33
Финлей Поллок
АП
10
Барри Маккей
ЦФ
3-2-1-3-1
1
МакГрегор
38
Кинг
6
Дэвис
6
Сэндс
3
Баришич
2
Тавернье
6
Ландстрем
77
Кент
10
Тилльман
39
Матондо
14
Чолак
4-1-2-1-1
1
Гордон
13
Аткинсон
11
Халидэй
15
Роулес
6
Сиббик
14
Девлин
23
Снодграсс
20
Кокрейн
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
6
Сэндс
37
Эрфилд
37
Эрфилд
6
Сэндс
10
Тилльман
18
Камара
18
Камара
10
Тилльман
39
Матондо
11
Райт
11
Райт
39
Матондо
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
14
Девлин
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
14
Девлин
13
Аткинсон
14
Форрест
14
Форрест
13
Аткинсон
11
Джиннелли
20
Хендерсон
20
Хендерсон
11
Джиннелли
11
Халидэй
10
Маккей
10
Маккей
11
Халидэй
Остались в запасе
Рейнджерс
Хартс
33
Джон МакЛафлин
ВР
15
Джонли Ифеко
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
21
Коннор Смит
АП
33
Финлей Поллок
АП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
15
Джонли Ифеко
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
21
Коннор Смит
АП
33
Финлей Поллок
АП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Рейнджерс - Хартс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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