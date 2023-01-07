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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хартс
Сент-Миррен - Хартс: обзор матча 07 января 2023
Сент-Миррен
07.01.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Хартс
4'
Р. Стрейн
49'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Хартс
Красная карточка
М. Фрэйзер
90'
+5
86'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
81'
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Девлин
Замена
Т. Олусанья
️️️️
А. Грейв
78'
68'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
А. Форрест
Желтая карточка
М. О'Хара
56'
49'
ГОЛ! 1:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Б. Маккей
Замена
Г. Килти
️️️️
К. Баккус
46'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Маккей
Желтая карточка
К. Баккус
41'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Р. Стрейн
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стрейн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Миррен
43
Murray Campbell
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Иммон Брофи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
3
Ричард Тэйлор
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
21
Коннор Смит
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
3-4-3
31
Карсон
22
Стрейн
5
О'Хара
17
Тансер
18
Данн
13
Гогич
25
Баккус
22
Фрэйзер
5
Шонесси
21
Грейв
30
Мэйн
2-1-2-2-2
2
Смит
6
Сиббик
15
Роулес
14
Девлин
23
Снодграсс
20
Кокрейн
14
Форрест
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
10
Маккей
22
Стрейн
8
Флинн
8
Флинн
22
Стрейн
21
Грейв
20
Олусанья
20
Олусанья
21
Грейв
25
Баккус
11
Килти
11
Килти
25
Баккус
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
14
Форрест
11
Хамфрис
11
Хамфрис
14
Форрест
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хартс
43
Murray Campbell
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
3
Ричард Тэйлор
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
21
Коннор Смит
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
43
Murray Campbell
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
3
Ричард Тэйлор
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
21
Коннор Смит
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Сент-Миррен - Хартс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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