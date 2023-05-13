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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хартс
Сент-Миррен - Хартс: обзор матча 13 мая 2023
Сент-Миррен
13.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 2 тур
2 : 2
Завершен
Хартс
36'
Д. Шонесси
45+4'
Р. Стрейн
73'
Д. Джиннелли
90+6'
Л. Шенклэнд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Хартс
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Шенклэнд
Замена
Р. Флинн
️️️️
Р. Стрейн
89'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
Г. Килти
83'
Замена
Т. Смолл
️️️️
С. Тансер
83'
81'
Замена
А. Форрест
️️️️
Ю. Ода
80'
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
77'
Красная карточка
П. Харинг
76'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Д. Хилл
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Джиннелли
Пас отдал
Н. Аткинсон
65'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
61'
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Девлин
Замена
К. Баккус
️️️️
А. Грейв
55'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
46'
46'
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
Э. Халидэй
ГОЛ! 2:0!
Р. Стрейн
45'
+4
44'
Желтая карточка
К. Девлин
ГОЛ! 1:0!
Д. Шонесси
Пас отдал
А. Гогич
36'
Желтая карточка
Р. Стрейн
29'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
23'
17'
Желтая карточка
К. Роулес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Грег Килти
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
9
Ютаро Ода
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
25
Кеану Баккус
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
3-3-1-2
31
Карсон
5
О'Хара
3
Тэйлор
5
Шонесси
17
Тансер
13
Гогич
22
Фрэйзер
11
Килти
30
Мэйн
21
Грейв
4-2-1-3
28
Кларк
6
Сиббик
15
Роулес
5
Хилл
11
Халидэй
14
Девлин
5
Харинг
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
9
Ода
17
Тансер
11
Смолл
11
Смолл
17
Тансер
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
21
Грейв
25
Баккус
25
Баккус
21
Грейв
22
Стрейн
8
Флинн
8
Флинн
22
Стрейн
11
Килти
22
Джеймисон
22
Джеймисон
11
Килти
11
Халидэй
13
Аткинсон
13
Аткинсон
11
Халидэй
5
Хилл
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
5
Хилл
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
9
Ода
14
Форрест
14
Форрест
9
Ода
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хартс
27
Петер Урминский
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Сент-Миррен - Хартс
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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