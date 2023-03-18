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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хартс
Абердин - Хартс: обзор матча 18 марта 2023
Абердин
18.03.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Хартс
5'
Дюк
21'
Дюк
28'
М. Поллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Хартс
90'
+5
Замена
Э. Халидэй
️️️️
М. Смит
Желтая карточка
М. Уоткинс
90'
+3
Замена
П. Мислович
️️️️
Л. Кларксон
84'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Дюк
84'
76'
Замена
Д. Грант
️️️️
Д. Джиннелли
76'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Т. Сиббик
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
70'
Желтая карточка
Б. Миовски
68'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
68'
68'
Желтая карточка
Т. Сиббик
68'
Желтая карточка
Д. Хилл
46'
Замена
А. Форрест
️️️️
О. Киомурцоглу
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. Хайес
41'
37'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
34'
Замена
С. Кингсли
️️️️
А. Кокрейн
ГОЛ! 3:0!
М. Поллок
Пас отдал
Л. Кларксон
28'
ГОЛ! 2:0!
Дюк
Пас отдал
М. Поллок
21'
ГОЛ! 1:0!
Дюк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Майкл Смит
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
4-3-3
13
Рос
2
МакКрори
5
Скейлз
4
Шинни
2
20
Рамадани
7
Кларксон
17
Хайес
11
Дюк
28
Миовски
6
Поллок
3-1-2-1-2
28
Кларк
6
Сиббик
5
Хилл
15
Роулес
14
Киомурцоглу
23
Снодграсс
20
Кокрейн
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
17
Хайес
15
Коулсон
15
Коулсон
17
Хайес
7
Кларксон
23
Мислович
23
Мислович
7
Кларксон
11
Дюк
23
Данкан
23
Данкан
11
Дюк
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
20
Кокрейн
3
Кингсли
3
Кингсли
20
Кокрейн
2
Смит
11
Халидэй
11
Халидэй
2
Смит
11
Джиннелли
8
Грант
8
Грант
11
Джиннелли
14
Киомурцоглу
14
Форрест
14
Форрест
14
Киомурцоглу
6
Сиббик
11
Хамфрис
11
Хамфрис
6
Сиббик
Остались в запасе
Абердин
Хартс
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Дерек Макиннес
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Абердин - Хартс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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